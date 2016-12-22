По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 декабря 2016 г. отмечалась стабильность розничных цен на бензины, рост стоимости ДТ евро, а также снижение средних розничных цен автогаза на региональных заправках.

Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.19 грн/л, как и бензина А-95 евро - 23.33 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.24% (5.0 коп/л) до 20.88 грн/л.

Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 декабря 2016 г. не изменился в цене, которая составляет 12.40 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 53.2%.

Средние цены на дизельное топливо на АЗС Украины по данным PsycheaFuel2.2:

Средние цены на сжиженный газ на украинских заправках по данным PsycheaFuel2.2:

Вид топлива сред., грн/л мин., грн/л сутки, % неделя, % Бензин А-92 евро 22.19 20.00 0.00 0.00 Бензин А-95 евро 23.33 21.00 0.01 0.00 Дизельное топливо Евро 20.88 17.50 0.24 0.36 Сжиженный газ 12.40 11.00 -0.04 -0.59

Средние розничные цены на заправках крупнейших сетей по состоянию на 21.12.2016

Бренд Цена А-92, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена А-95, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена ДТ, грн/л Изм. сутки, коп/л Цена сжиж. газ, грн/л Изм. сутки, коп/л AMIC 22.05 0.0 23.47 0.0 20.74 0.0 12.36 15.0 ANP 21.45 0.0 21.95 0.0 20.00 0.0 12.13 0.0 SHELL 23.69 0.0 24.70 0.0 21.85 0.0 12.75 0.0 WOG 23.99 0.0 24.99 0.0 21.99 0.0 0.00 0.0 Авиас Плюс 21.50 0.0 22.00 0.0 20.00 0.0 12.17 0.0 Кло 22.29 0.0 22.79 0.0 20.09 0.0 12.59 0.0 ОККО 23.93 0.0 24.92 0.0 21.90 0.0 12.90 -2.9 ТНК 22.56 -0.7 23.19 0.0 20.78 -0.7 12.42 0.0 Укрнафта 21.50 0.0 22.00 0.0 20.00 0.0 12.30 0.0

Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.