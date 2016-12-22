Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 13:59
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Розничные цены ДТ евро продолжают расти, сжиженный газ — дешевеет
18:25 21.12.2016 |
По результатам мониторинга рынка нефтепродуктов в Украине 21 декабря 2016 г. отмечалась стабильность розничных цен на бензины, рост стоимости ДТ евро, а также снижение средних розничных цен автогаза на региональных заправках.
Как сообщает Терминал, цена бензина А-92 евро на украинских АЗС не изменилась и составляет 22.19 грн/л, как и бензина А-95 евро - 23.33 грн/л. Дизельное топливо евро подорожало на 0.24% (5.0 коп/л) до 20.88 грн/л.
Сжиженный нефтяной газ СПБТ, используемый в качестве моторного топлива, за 21 декабря 2016 г. не изменился в цене, которая составляет 12.40 грн/л. Доля цены на сжиженный нефтяной газ по отношению к высокооктановому бензину составляет 53.2%.
Средние цены на дизельное топливо на АЗС Украины по данным PsycheaFuel2.2:
Средние цены на сжиженный газ на украинских заправках по данным PsycheaFuel2.2:
|Вид топлива
|сред., грн/л
|мин., грн/л
|сутки, %
|неделя, %
|Бензин А-92 евро
|22.19
|20.00
|0.00
|0.00
|Бензин А-95 евро
|23.33
|21.00
|0.01
|0.00
|Дизельное топливо Евро
|20.88
|17.50
|0.24
|0.36
|Сжиженный газ
|12.40
|11.00
|-0.04
|-0.59
|Бренд
|Цена А-92, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена А-95, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена ДТ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|Цена сжиж. газ, грн/л
|Изм. сутки, коп/л
|AMIC
|22.05
|0.0
|23.47
|0.0
|20.74
|0.0
|12.36
|15.0
|ANP
|21.45
|0.0
|21.95
|0.0
|20.00
|0.0
|12.13
|0.0
|SHELL
|23.69
|0.0
|24.70
|0.0
|21.85
|0.0
|12.75
|0.0
|WOG
|23.99
|0.0
|24.99
|0.0
|21.99
|0.0
|0.00
|0.0
|Авиас Плюс
|21.50
|0.0
|22.00
|0.0
|20.00
|0.0
|12.17
|0.0
|Кло
|22.29
|0.0
|22.79
|0.0
|20.09
|0.0
|12.59
|0.0
|ОККО
|23.93
|0.0
|24.92
|0.0
|21.90
|0.0
|12.90
|-2.9
|ТНК
|22.56
|-0.7
|23.19
|0.0
|20.78
|-0.7
|12.42
|0.0
|Укрнафта
|21.50
|0.0
|22.00
|0.0
|20.00
|0.0
|12.30
|0.0
Бензин А-95 - ДСТУ 7687:2015, бензин А-92 - ДСТУ 7687:2015 , Дизельное топливо ДСТУ 7688:2015, СПБТ - ДСТУ 4047-2001.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
ТОП-НОВОСТИ
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
|Теневой рынок оборота сельхозземель оценивается в 10-12 млрд грн
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Будущий пенсионер будет сам определять время выхода на пенсию – министр соцполитики
|Цены на нефть слабо опускаются, Brent торгуется у $54,36 за баррель
|Депутаты одобрили развитие транспортного коридора в обход России
|Рада на постоянной основе снизила в 1,8 раза коэффициент "зеленого тарифа" для солнечных элекстростанций более 10 МВт
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Золото дешевеет на ожиданиях роста ставок мировых центробанков
Это интересно
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.
|В Китае появилась зона тестирования беспилотных автомобилей