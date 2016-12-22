В период с 20 по 21 декабря стоимость автогаза снизилась в ряде крупных сетей. Об этом OilNews сообщили в «Консалтинговой группе А-95», ссылаясь на собственный ценовой мониторинг рынка.

Так, автогаз подешевел в сетях WOG, ОККО, и «БРСМ-Нафта». В то же время, цена на СУГ в сети AMIC выросла на 12 коп./л, - до 12,32 грн/л.

У операторов столичных моноблоков («Авантаж-7», Smart, Evrogaz, I-LPG, пр.) цена автогаза осталась на уровне 11,82-11,84 грн/л. При этом, крупнейшая сеть моноблоков «Барс 2000» с прошлой недели отказалась от использования унифицированной цены на всех АГЗП. Так, в некоторых районах Киева автогаз торгуется по 11,70 грн/л, но в большинстве сохраняется на уровне 11,82 грн/л.

Отметим, что корректировка цен в рознице продолжается на фоне снижения оптовых цен на газ. Стимулом к снижению стали аукционы госкомпаний «Укрнафта» и «Укргаздобыча», на которых СУГ был реализован по 16 000-16 700 грн/т. Также отметим, на дополнительном аукционе 21 декабря УГД реализовала сжиженный газ по 15 000-15 700 грн/т.

Стоимость автогаза на АГЗС в период 21/20 декабря 2016 г., грн/л: