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Топливно-энергетический комплекс
Нефть дешевеет на неожиданном росте запасов в США, Brent торгуется у $55 за баррель
18:29 21.12.2016 |
Нефть перешла от роста к снижению в среду на данных о неожиданном увеличении запасов нефти в США по итогам прошлой недели.
Февральские фьючерсы на нефть марки Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:50 EET подешевели на $0,32 (0,58%) - до $55,03 за баррель.
Котировки фьючерсов на нефть WTI на февраль на торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) к указанному времени опустились на $0,20 (0,38%) - до $53,1 за баррель.
По данным Минэнерго США, резервы нефти в стране выросли на 2,26 млн баррелей на минувшей неделе. Эксперты в среднем ожидают сокращения запасов на 2,5 млн баррелей. До этого запасы уменьшались по итогам четырех недель подряд.
Запасы бензина на прошлой неделе упали на 1,31 млн баррелей, дистиллятов - на 2,42 млн баррелей.
Между тем в определенный момент в ходе торгов в среду самым активным контрактом на рынке ICE Brent был опцион-колл на то, что цена барреля Brent в декабре 2018 года составит $100. C одной стороны, это говорит об оптимизме среди определенной части инвесторов, с другой - является следствием низких объемов торгов в преддверии рождественских праздников.
"Этот контракт можно рассматривать как дешевый лотерейный билет, - говорит аналитик Saxo Bank Оле Хансен. - Очевидно, что большинство участников рынка не рассчитывает, что цены вернутся на этот уровень в обозримом будущем, так что скорее всего тут речь идет о хеджировании на случай внезапных геополитических рисков".
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