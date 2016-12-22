Мировые цены на нефть растут в среду на данных Американского института нефти (API) о резком снижении запасов "черного золота" в США, свидетельствуют данные торгов.

Согласно данным торгов, на 07.12 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent росла на 0,27% - до 55,50 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI увеличивалась на 0,34% - 53,48 доллара за баррель.

По данным API, запасы нефти снизились на 4,1 миллиона баррелей за неделю, завершившуюся 16 декабря, пишет газета The Wall Street Journal. Запасы бензина уменьшились на 2 миллиона баррелей, а дистиллятов - на 1,5 миллиона.

Опрошенные газетой аналитики ожидали сокращения запасов нефти лишь на 2,3 миллиона баррелей, а также роста запасов бензина, на 1,1 миллиона баррелей и уменьшения запасов дистиллятов на 900 тысяч баррелей.

Позднее в среду станут известны и данные о коммерческих запасах нефти в США (исключая стратегический резерв) от минэнерго страны за неделю, завершившуюся 16 декабря. Опрошенные агентством Рейтер аналитики ожидают, что этот показатель сократился на 2,515 миллиона баррелей, или на 0,52%, до 480,69 миллиона баррелей нефти.