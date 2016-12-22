Нефтяной рынок поднимается во вторник на ожиданиях очередного сокращения запасов топлива в США.

Стоимость февральских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:06 EET поднялась на $0,91 (1,66%) - до $55,83 за баррель.

Цена фьючерсов на нефть WTI на январь, торги которыми завершаются 20 декабря, на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,43 (0,83%) - до $52,55 за баррель. Более активно торгуемый февральский контракт подорожал до $53,62 за баррель.

По оценкам экспертов, запасы нефти в США, вероятно, сократились на 2,5 млн баррелей на прошлой неделе.



Между тем запасы как в США, так и в целом в мире находятся на очень высоком уровне. Такая ситуация может измениться, если страны ОПЕК и другие нефтедобывающие государства будут соблюдать договоренности о снижении добычи, полагают аналитики Citi.

По их мнению, соглашение о коллективном сокращении добычи может поднять цены на нефть до $70 в следующем году. Значительное удорожание сырья также вероятно, если февраль выдастся неожиданно холодным.

