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Нефть дешевеет в преддверии новогодних праздников
08:21 20.12.2016 |
Мировые цены на нефть во вторник демонстрируют негативную динамику, поскольку активность инвесторов на рынке постепенно снижается по мере приближения новогодних праздников, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 07.55 EET стоимость февральских фьючерсов на североморскую нефтяную смесь марки Brent снижалась на 0,22% - до 54,80 доллара за баррель. Цена февральских фьючерсов на нефть марки WTI опускалась на 0,34% - 52,88 доллара за баррель.
До конца текущего года осталось чуть менее двух недель, поэтому в отсутствии новых фундаментальных факторов на рынке инвесторы постепенно снижают свою активность. Участники торгов готовятся к рождественским празднованиям и предновогодней неделе, когда многие торговые площадки будут закрыты.
"Поскольку ожидается мало новых факторов, цены (на нефть - ред.), вероятно, будут колебаться во время сегодняшней торговой сессии", - приводит агентство Рейтер мнение неназванных аналитиков банка ANZ.
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