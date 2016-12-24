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Топливно-энергетический комплекс
Золото продолжает дорожать на фоне затишья на рынках
20:12 23.12.2016 |
Стоимость золота в пятницу вечером продолжает расти на фоне затишья на рынках, что связано с подготовкой инвесторов к новогодним праздникам, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 19.29 мск цена февральского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex увеличивалась на 3,40 доллара, или на 0,30% - до 1134 долларов за тройскую унцию. Стоимость мартовского фьючерса на серебро снижалась на 0,61% - до 15,78 доллара за унцию.
Главным фактором влияния на мировых торговых площадках в настоящее время остается подготовка инвесторов к предстоящему католическому Рождеству и Новому году. В понедельник в связи с праздниками биржи ряда европейских и азиатских стран, а также США будут закрыты.
На этом фоне объем торгов повсеместно значительно снижен. Инвесторы постепенно закрывают свои позиции и стараются не открывать новых до начала 2017 года.
"В основном всему причина - низкий объем торгов", - прокомментировал управляющий директор RBC Wealth Management Джордж Джеро (George Gero), которого цитирует газета The Wall Street Journal.
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