Президент Украины Петр Порошенко подписал закон №1728-VIII "О временных особенностях осуществления мер государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности", принятый Верховной Радой 3 ноября 2016 года.

Как сообщается на официальном сайте главы государства, закон устанавливает до 31 декабря 2017 года мораторий на проведение органами государственного контроля плановых мер осуществления государственного надзора (контроля) в сфере хозяйственной деятельности.

Документ также определяет основания и случаи, когда госнадзор осуществляется: до 31 декабря 2017 года внеплановые меры госнадзора осуществляются по письменным заявлениям субъекта ведения хозяйства по его желанию, по решению суда, в случае аварии, смерти в результате несчастного случая, что было связано с деятельностью субъекта ведения хозяйства.

Внеплановые меры госнадзора на основании обоснованного обращения физического лица о нарушении субъектом ведения хозяйства его законных прав проводится органом госнадзора по согласованию Государственной регуляторной службы, которая к началу проведения контроля обязана обнародовать это согласование на своем официальном веб-сайте. Без этого проведение внепланового госнадзора запрещается; в частности, субъекты ведения хозяйства, согласно закону, имеют право не допускать должностных лиц органа госнадзора без предъявления соответствующего согласования.

Действие закона не распространяется на отношения, возникающие во время проведения мернадзора (контроля) органом государственного регулирования деятельности в сферах энергетики и коммунальных услуг, органом-госрегулятором рынка ценных бумаг, центральным органом исполнительной власти, реализующим государственную политику в сферах безопасности пищевых продуктов и т.п.

Кабмин в шестимесячный срок со дня вступления в силу закона должен разработать и утвердить стратегию и программу реформирования системы госнадзора, в частности, в части пересмотра контрольных функций государства с целью их оптимизации и соответствующего сокращения количества органов государственного надзора и численности их сотрудников.

Государственная регуляторная служба в двухнедельный срок должна утвердить форму и порядок предоставления согласования на проведение внеплановых мер госнадзора.

Закон вступает в силу со дня, следующего за днем его опубликования, и действует до 31 декабря 2017 года включительно.

