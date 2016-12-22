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Рада отменила уплату налогов на землю и недвижимость в зоне АТО
15:20 21.12.2016 |
Верховная Рада Украины отменила уплату налогов на недвижимое имущество и земельные участки, расположенные на временно неподконтрольной украинской власти территории Донецкой и Луганской областей, а также на линии соприкосновения.
Такое решение предусмотрено законом "О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно улучшения инвестиционного климата в Украине" (законопроект № 5368 от 7 ноября 2016 года), за принятие которого во втором чтении и в целом проголосовали 240 народных депутатов на заседании парламента в среду ночью.
"Объекты жилой и нежилой недвижимости, которые находятся на территории населенных пунктов на временно оккупированной территории и/или территории населенных пунктов, которые размещены на линии соприкосновения, и которые находятся в собственности физических и юридических лиц, не являются объектами налогообложения налога на недвижимое имущество, отличное от земельного участка... с 14 апреля 2014 года до 31 декабря года, в котором завершено проведение антитеррористической операции (АТО)", - отмечается в сравнительной таблице к проекту закона.
Закон также предусматривает, что начисленные и уплаченные за период проведения АТО суммы налога на недвижимое имущество считаются излишне уплаченными денежными обязательствами и подлежат возврату.
Кроме того, на период с 14 апреля 2014 года до 31 декабря года окончания АТО закон отменяет начисление и уплату земельного налога, арендной платы за участки государственной и коммунальной собственности, которые расположены на временно оккупированной территории и/или линии соприкосновения и находятся в собственности и/или пользовании (в том числе на условиях аренды) физлиц или юрлиц.
Начисленные и уплаченные за период АТО суммы платы за землю также считаются излишне уплаченными денежными обязательствами и подлежат возврату.
В то же время законом устанавливается, что в период с 14 апреля 2014 года до 31 декабря года завершения АТО земельные участки, расположенные на временно оккупированной территории и/или линии соприкосновения, и находящиеся в собственности и/или пользовании плательщиков единого налога четвертой группы, не являются объектами обложения единым налогом.
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