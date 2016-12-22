Верховная Рада проголосовала за обнуление ставок акциза для импорта всех видов сжиженных газов (за исключением метана), используемых для производства этилена.

Как сообщает «Интерфакс-Украина», соответствующая правка была внесена народным депутатом Олегом Кришином («Народный фронт») в законопроект №5132, который рада поддержала в целом на заседании во вторник.

Сообщается, что ставки акциза отменены, в том числе, для этилена, а также для бутанов и изобутанов, используемых для производства этилена. Точный список кодов, которые попадают под изменения пока, пока не известен.

Отметим, что основным производителем этилена выступает завод «Карпатнефтехим» (принадлежит НК «Лукойл», РФ), который был остановлен в сентябре 2012 г.

Как сообщал OilNews, вынесенный на голосование и в последствии принятый Радой законопроект №5132 с 1 января 2017 г. снизит акцизы на фракции чистого бутана (изобутан и н-бутан) до уровня других СУГ - с €175,5до €51/1000 л.