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Ассоциация юристов Украины предлагает единоразовый механизм назначения судей на пять лет вне конкурса
18:54 20.12.2016 |
Ассоциация юристов Украины (АЮУ) предлагает предусмотреть единоразовый механизм назначения на должности судей, которые были назначены на должности сроком на пять лет и не привлекались к дисциплинарной ответственности, вне конкурса, по результатам квалификационного оценивания.
Как говорится в сообщении АЮУ, такой механизм ассоциация предлагает предусмотреть в законопроекте "О Высшем совете правосудия" (№5180).
"Для обеспечения оптимальной нагрузки на судей и обеспечения рассмотрения дел в разумные сроки, АЮУ просит народных депутатов предусмотреть в законопроекте о высшем совете правосудия единоразовый механизм назначения на должности судей, которые были назначены на должности сроком на пять лет и не привлекались к дисциплинарной ответственности, вне конкурса, по результатам квалификационного оценивания", - отмечается в сообщении АЮУ.
В ассоциации подчеркивают, что в настоящее время в судебной системе наблюдается нехватка судей.
"Более 2000 судей уволились, около 1000 судей не имеют полномочий. В течение 2017-2018 годов прекратятся полномочия более 1000 судей, избранных по конкурсу под контролем международных организаций. По данным ВККС в более 200 судах нехватка судей составляет более 50%", - сообщает АЮУ.
В ассоциации считают, что такой кадровый дефицит приводит к тому, что судьи, которые имеют полномочия осуществлять судопроизводство, работают с чрезмерной нагрузкой и не могут обеспечить разумные сроки рассмотрения дела.
При этом, по мнению экспертов АЮУ, принятие закона о высшем совете правосудия без учета возможности однократного назначения без конкурса на соответствующую должность судей, назначенных на должность сроком на пять лет, полномочия которых прекратились, может привести к прекращению работы многих судов.
"Мы осознаем сложность ситуации, сложившейся с назначением судей, и важность реформирования судебной власти в Украине. Однако подчеркиваем недопустимость ухудшения ситуации с доступом в суд и затягивания рассмотрения судебных дел", - подчеркивают в АЮУ.
Как сообщалось, Высший совет юстиции (ВСЮ) призывает Верховную Раду Украины незамедлительно принять закон о "Высшем совете правосудия" для обеспечения выполнения конституционных функций этого органа.
Президент Украины Петр Порошенко назвал приоритетными направлениями судебной реформы принятие в целом доработанного законопроекта "О Высшем совете правосудия" и законопроекта "О Конституционном суде Украины".
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