Верховная Рада намерена предоставить возможность участникам обществ с ограниченной ответственностью предусмотреть создание наблюдательных советов в уставах своих обществ.

За принятие соответствующего законопроекта №4666 проголосовал 271 депутат при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

Согласно пояснительной записке, законопроектом предусмотрено регулирование нового для Украины инструмента, которым является корпоративные договоры, в международной практике они известны под названием "shareholder agreements".

В частности, предлагается обеспечить участникам обществ с ограниченной ответственностью значительное пространство для урегулирования своих отношений с помощью договоров, отметив, что он касается осуществления полномочий участников.

Также законопроектом установлено общее правило о внесении участниками вкладов не позднее 6 месяцев со дня государственной регистрации общества.

Это правило учитывает случаи, когда, например, участники обязуются внести имущество, которое не может быть внесено сразу, или когда такое внесение нецелесообразно.

Также в пояснительной записке говорится, что в законопроекте учтено, что увеличение размера долей участников в уставном капитале и сумма фактически внесенных взносов (денежной оценки) могут не совпадать.

Если стоимость чистых активов превышает размер уставного капитала, то это во многих (если не в большинстве) случаях означает, что рыночная стоимость доли в уставном капитале превышает номинальную.

"Например, если размер уставного капитала - 10 гривен, а стоимость чистых активов - 1 000 гривен, то будет неразумным увеличивать размер доли участника, который дополнительно внес, допустим, 40 гривен, на эту сумму (тогда размер уставного капитала станет 50 гривен, а доля участника увеличится на 80% от размера уставного капитала, в то время как чистые активы составят 1 040 гривен, то есть увеличатся на 4% от их стоимости). Конечно, в таких случаях внесения участником дополнительного вклада на определенную сумму должно повлечь увеличение его доли в уставном капитале не на такую же сумму, а на меньшую. В приведенном примере разумно будет установить коэффициент 0,01", - сказано в пояснительной записке.

Кроме того, законопроектом предусмотрена возможность сначала вносить дополнительные взносы пропорционально долям участников в уставном капитале , в то же время если все участники принимают решение единогласно и хотят изменить данные правила, в частности учитывая срочную потребность общества в денежных средствах, они могут это сделать.

Как сообщали Українські Новини, Верховная Рада отменила обязательную государственную регистрацию иностранных инвестиций.