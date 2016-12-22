Верховная Рада рассмотрит на пленарном заседании 20 декабря проект государственного бюджета на 2017 год во втором чтении.

Об этом говорится в повестке дня заседания парламента, передают Українські Новини.

Проект госбюджета на следующий год планируется рассмотреть на вечернем заседании в 16:00.

На утреннем пленарном заседании депутаты намерены рассмотреть законопроекты, связанные с принятием госбюджета-2017.

В частности, законопроекты №5131 о разрешении перераспределения финансирования образовательной и медицинской сфер на местах, №5132 об изменениях в Налоговый кодекс, а также №5368 о создании финансовой полиции, передаче базы данных от Фискальной службы к Министерству финансов и создании единого реестра налога на добавленную стоимость.

Также на утреннем заседании парламент намерен рассмотреть во втором чтении законопроект №5180 о Высшем совете правосудия.

Кроме того, предполагается включить в повестку дня законопроект №5553 о гарантировании 100% всех вкладов граждан во всех государственных банках.

Как сообщали Українські Новини, ранее Рада намеревалась рассмотреть проект госбюджета-2017 22 декабря.

Кабинет Министров рассчитывает на принятие Радой госбюджета на 2017 год 20 декабря.