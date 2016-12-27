Финансовые новости
- |
- 27.12.16
- |
- 18:16
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Возобновляемая энергия стала дешевле нефти и газа уже в 30 странах
07:43 27.12.2016 |
Возобновляемая энергия стала дешевле или сравнялась по цене с ископаемыми энергоносителями в более чем 30 странах мира. Об этом говорится в декабрьском отчете Всемирного экономического форума (ВЭФ). Среди этих государств - Австралия, Бразилия, Мексика и Чили.
Другие страны с паритетом стоимости производства энергии из возобновляемых источников и из ископаемого топлива в отчете не упомянуты. Deutsche Bank ранее причислял к таким государствам 11 стран ЕС, включая Германию, а также Израиль, Новую Зеландию, Турцию, Японию и другие.
По словам руководителя отдела долгосрочных инвестиций ВЭФ Майкла Дрекслера, возобновляемая энергия достигла "переломного момента". "Солнечная и ветряная энергетика теперь стала очень конкурентоспособной, и затраты продолжают падать. Это не только коммерчески жизнеспособная опция, но и привлекательная возможность для инвестиций с долгосрочным, стабильным, защищенным от инфляции доходом", - заявил он.
В ближайшие несколько лет паритет стоимости энергии будет достигнут уже в 80 процентах всех стран, говорится в отчете ВЭФ.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Непотопляемый Киссинджер. Насколько заразна путинофилия отца челночной дипломатии
ТОП-НОВОСТИ
|Минэкономики предварительно оценивает рост ВВП в 3 квартале 2%
"Если в 1-м квартале 21016 года в расчете к соответствующему кварталу предыдущего года ВВП мы имели рост 0,1%, во 2-м квартале - 1,4%, то уже по предварительным данным Госстата в 3-м квартале 2016 рост ВВП составил 2%, это оперативная оценка Госстата на вчерашний день", - сказал Кубив.
|Что может потерять Украина от конфликта с Израилем
|Володимир Кістіон: "У 2017-2018 році ми матимемо нормальні українські дороги"
|Порошенко подписал закон о госбюджете-2017 и ряд бюджетообразующих законов
Порошенко подписал законы "Об увеличении расходов на заработную плату работникам государственных угледобывающих предприятий", "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины" относительно увеличения минимальной заработной платы до 3 тыс. 200 грн, "О внесении изменений в Бюджетный кодекс".
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Brent подорожала до максимальных за неделю $55,8 за баррель
|НБУ оценивает выполнение сводного бюджета за 11 месяцев с дефицитом 10 млрд гривен
|В ноябре размер невыплаченных зарплат увеличился на 2,1% до 2 млрд гривен
|Дизтопливо в опте дорожает в ожидание новых акцизов
Основным фактором роста цен остается скачек котировок на нефтепродукты в европейских портах с начала декабря почти на $50/т, после чего котировки зафиксировались на стабильно высоком уровне, заканчивая 2016 г. на годовых максимумах. Также стоит отметить влияние на цены постепенного снижения курса гривны.
|Суд ЕС приостановил решение ЕК о доступе "Газпрома" к OPAL, утверждает PGNiG
|ICU прогнозирует рост ВВП 2,3% и инфляцию в пределах 10% в 2017
"По итогам этого года мы ожидаем рост ВВП на 1,5%-1,6%, в 2017 году - на 2,3%. В 2018 году рост ВВП ускорится до 3% и с 2019 года экономика выйдет на среднегодовой уровень прироста в 4%", - сказал руководитель аналитического подразделения группы ICU Александр Вальчишен.
Это интересно
|Как спустить чужие миллионы на стриптизерш и машины
|Производитель часов Swatch занялся... аккумуляторами для электромобилей
Технические подробности пока скудны, поскольку не были представлены даже прототипы. Ожидается, что эти аккумуляторы, в которых используется компаунд на основе оксида ванадия, превзойдут литий-ионные по энергетической плотности, сроку службы, скорости зарядки и безопасности.
|Полноприводный хот-хэтч Volkswagen стал мощнее
|В Латвии выпустили прозрачную монету с Землей
|Домашнего робота Asus Zenbo можно будет купить уже 1 января
|В Volvo придумали для молодых водителей красный ключ
Компания Volvo рассказала о специальной системе «Красный ключ», которая доступна за доплату для моделей S90, V90 и XC90. Ее предлагается использовать в том случае, если автомобиль передается молодым начинающим водителям, сотрудникам сервисным центрам или парковщикам.
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты