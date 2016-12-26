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Топливно-энергетический комплекс
Украина использовала из ПХГ 2,4 млрд куб. м газа с начала отопительного сезона
09:19 26.12.2016 |
С начала отопительного сезона (с 12 октября, когда нетто-отбор превысил нетто-закачку газа в ПХГ, по 24 декабря) Украина использовала из подземных хранилищ 2 441,09 млн куб. м природного газа.
Об этом свидетельствуют оперативные данные оператора ГТС компании "Укртрансгаз", передают Українські Новини.
По состоянию на 24 декабря, в ПХГ находится 12 290,93 млн куб. м газа, что на 15,4% (2 236,53 млн куб. м) меньше, чем было на аналогичную дату 2015 года (24 декабря 2015 года в ПХГ находилось 14 527,46 млн куб. м).
За 24 дня декабря Украина подняла из ПХГ 1 221,3 млн куб. м газа, импортировала - 1 296,3 млн куб. м, внутренняя добыча за этот период составила - 1 353,03 млн куб. м.
В 24 дня декабря транзит газа составил 6 639,28 млн куб. м.
Как сообщали Українські Новини, НАК "Нефтегаз Украины" отмечает, что имеющихся в ПХГ запасов газа достаточно для прохождения отопительного сезона.
По расчетам компании на конец отопительного сезона в ПХГ должно еще оставаться 7-8 млрд куб. м при допустимом значении в 5 млрд куб. м.
Активный отбор газа из ПХГ в отопительный сезон 2015-2016 годов "Укртрансгаз" начал 30 октября 2015 года (тогда запасы составляли 17 064,1 млн куб. м газа) и закончил - 6 апреля 2016 (с запасами 8 437,5 млн куб. м).
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