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Топливно-энергетический комплекс
Минэнергоугля намерено увеличить цену на добываемый на госшахтах уголь - Насалик
16:29 22.12.2016 |
Министерство энергетики и угольной промышленности Украины планирует увеличить отпускную цену на добываемый на государственных шахтах уголь, заявил глава ведомства Игорь Насалик.
"Цена на уголь будет увеличена", - сказал он на пресс-конференции в Киеве четверг.
В то же время министр не уточнил, с какого периода и на сколько планируется увеличить цену на энергетический уголь, добываемый госшахтами.
И.Насалик отметил, что НКРЭКУ в расчетах оптово-рыночной цены (ОРЦ) электроэнергии на 2017 год увеличила цену энергоугля на 25% - с 1390 грн до 1736 грн/тонна.
Министр также заявил, что государство планирует развивать угледобычу на территории страны, обеспечив вложения в материально-техническую базу госшахт.
Как сообщалось, НКРЭКУ при расчете топливной составляющей для ТЭС на 2017 год учла индекс АРІ2 на условиях CIF в основных портах Западной Европы на период декабрь 2015-го - ноябрь 2016 года, среднее значение которого составило $56,48/тонна, а также средняя ставка фрахта перевозки угля в украинские порты в размере $8,52/тонна и средняя цена перегрузки угля в порту в размере $7,21/тонна. Таким образом, учтена среднерыночная цена угля на европейском рынке с доставкой в Украину в размере $72,21/тонна.
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