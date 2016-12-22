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Топливно-энергетический комплекс
Украина намерена снять зависимость от угля из зоны АТО за 3 года - глава Минэнергоугля
16:03 22.12.2016 |
Министерство энергетики и угольной промышленности поставило задачи ежегодно на 30% сокращать зависимость от угля антрацитовой группы, который до последнего времени почти полностью поставлялся из зоны АТО в объемах более 9 млн тонн в год, заявил министр Игорь Насалик.
"И через три года полностью уйти от зависимости от угля из зоны АТО", - сказал он на пресс-конференции в Киеве четверг.
Министр сообщил, что 1 марта будет переведен на уголь газовой группы 2-й блок входящей в госкомпанию "Центрэнерго" Змиевской ТЭС, а через три месяца - 5-й блок этой станции.
По его словам, это позволит сократить закупки угля антрацитовой группы на 1,5-2 млн тонн в год.
И.Насалик также поблагодарил энергокомпании ДТЭК и "ТехНову", который начали покупать уголь у других поставщиков, а не только в зоне АТО.
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