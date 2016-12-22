Министр энергетики и угольной промышленности Игорь Насалик уверен в строительстве завода по производству тепловыделяющих сборок для атомных электростанций в Украине.

Об этом он сказал на итоговой пресс-конференции, передают Українські Новини.

"Завод по тепловыделяющим сборкам обязательно будет создан, и сегодня есть 3 компании, которые готовы принять участие в конкурсе", - сказал Насалик.

По его словам, в участии в этом проекте заинтересованы китайская, французская компании и компания Westinghouse.

Насалик также заявил, что Украина планирует ввести эксплуатацию Централизованного хранилища отработавшего ядерного топлива (ЦХОЯТ) в Чернобыльской зоне отчуждения в середине 2017 года.

Как сообщали Українські Новини, Насалик заявляет о готовности атомных электростанций Украины полностью перейти на топливо компании Westinghouse.