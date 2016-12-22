Верховная Рада на постоянном основании (начиная с 2017 и до 2030 года) снизила в 1,8 раза коэффициент "зеленого тарифа" для солнечных электростанций установленной мощностью более 10 МВт, которые были введены в эксплуатацию до июля 2015 года.

За принятие соответствующего законопроекта №5129 в целом полосовало 232 депутата при минимально необходимых 226, передают Українські Новини.

В частности, для СЭС более 10МВт, введенных в эксплуатацию до апреля 2013 года коэффициент зеленого тарифа снижен с 8,64 до 4,8; для СЭС, введенных с апреля 2013 по 31 декабря 2014 - с 6,3 до 3,5; для СЭС, введенных с января по июль 2015 - с 5,67 до 3,15.

По словам председателя комитета Рады во вопросам ТЭК Александра Домбровского (БПП) такое решение позволит сэкономить для энергорынка порядка 3 млрд гривен в год.

Как сообщали Українські Новини, "зеленый тариф" рассчитывается на основе розничного тарифа для потребителей второго класса напряжения на январь 2009 года (0,05385 евро/кВт) с учетом коэффициента "зеленого" тарифа.