Комитет Верховной Рады по налоговой политике отклонил заложенное в законопроект №5132 предложение о снижении ренты на добычу газа с 14-29% (в зависимости от глубины новой скважины) до 12%.

Соответствующее решение принято на заседании комитета во вторник.

"Неожиданный "компромисс" от депутатов налогового комитета: снизить ренту только для нефти в два раза (минус 1,7 млрд грн для бюджета) и внедрить 2% ренты для сложноизвлекаемых ресурсов (что это?)! Отказать во введении единой ренты 12% для новых скважин, которое не несет никаких потерь для бюджета и о котором заявляла вся отрасль! Теперь будем громко рассказывать о газовой независимости и поддержке отрасли как государственного приоритета", - прокомментировал решение парламентариев исполнительный директор Ассоциации газодобывающих компаний Украины Роман Опимах.

Как сообщалось, ранее НАК "Нафтогаз Украины" заявил, что поддерживает снижение ренты для новых газовых скважин до 12%.

