В ноябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 16,7%, или на 2 290,1 млн гривен до 16 021,9 млн гривен по сравнению с октябрем.

Об этом сообщила Государственная служба статистики, передают Українські Новини.

Долг за квартирную плату по состоянию на 1 декабря 2016 года уменьшился на 9,5 млн гривен до 2 459,4 млн гривен.

Долг за отопление увеличился на 1 680 млн гривен до 7 796,4 млн гривен.

Долг за газоснабжение увеличился на 700,1 млн гривен до 3 744,1 млн гривен.

В ноябре среди регионов наибольшая задолженность за отопление зафиксирована в Днепропетровской (1 343,045 млн гривен), Харьковской (1 100,695 млн гривен) областях и Киеве (1 592,284 млн гривен); за газоснабжение - в Харьковской (972,520 млн гривен), Одесской (648,370 млн гривен) и в Днепропетровской областях (715,368 млн гривен).

Наибольшая задолженность по квартирной плате в ноябре зафиксирована в Днепропетровской (517,451 млн гривен), Донецкой (281,114 млн гривен) областях и в Киеве (417,386 млн гривен).

Как сообщали Українські Новини, в октябре долг населения за потребленные жилищно-коммунальные услуги увеличился на 14,1%, или на 1 693,6 млн гривен до 13 731,8 млн гривен по сравнению с сентябрем.