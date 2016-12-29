Центры обслуживания налогоплательщиков на новогодние праздники будут работать 3-6 и 9 января, сообщается на веб-сайте Государственной фискальной службы (ГФС).

"Для удобства плательщиков и создание комфортных условий при представлении налоговой отчетности 3-6 и 9 января 2017 года Центры обслуживания плательщиков будут работать по следующему графику: 3,4,5 января - по обычному рабочему графику; 6 января - по рабочему графику до 15:45; 9 января - в дежурном режиме до 18:00", - указывается в сообщении.

В нем также отмечается, что в связи с празднованием Нового года и Рождества Христова 1, 2, 7 и 8 января будут выходными днями, а 31 декабря - рабочим днем в режиме дежурства до 13:00

При этом подразделения таможенного оформления, для которых установлен круглосуточный режим работы, в праздничные дни будут работать в обычном режиме.

Таможенные посты таможни ГФС будут работать по отдельному графику: подробную информацию о работе постов можно узнать в оперативных дежурных.

Сервисы ГФС будут работать круглосуточно в режиме интерактивного автоответчика.

