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Топливно-энергетический комплекс
Правительство Украины в 2017г планирует заимствовать 190,8 млрд грн, в том числе 45,5% за рубежом
11:51 28.12.2016 |
Кабинет министров Украины в 2017 году планирует государственные заимствования в объеме 190,8 млрд грн, в том числе внешние - 86,89 млрд грн.
Соответствующие показатели содержатся в приложении к закону "О Государственном бюджете Украины на 2017 год", принятом Верховной Радой 21 декабря 2016 года.
Для сравнения: в госбюджете на 2016 год, с учетом принятых к нему изменений, государственные заимствования планировались в объеме 251,374 млрд грн, в том числе внешние - 122,65 млрд грн.
Объем погашений государственного долга в 2017 году оценивается в 129,559 млрд грн (в бюджете 2016 года - 157,14 млрд грн), в том числе внешнего - 30,94 млрд грн (32,89 млрд грн).
Кроме того, на обслуживание госдолга правительство в 2017 году намерено направить 111,338 млрд грн, что на 15,6% больше, чем в госбюджете на 2016 год.
По данным Госказначейства, в январе-ноябре 2016 года государственные заимствования составили 175,95 млрд грн, в том числе внешние - 59,3 млрд грн. В счет погашения госдолга было выплачено 105,657 млрд грн, в том числе по внешнему долгу - 8,97 млрд грн. В рамках обслуживания госдолга выплачено 90,478 млрд грн.
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