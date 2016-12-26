Кабинет Министров разрешил Министерству юстиции составлять протокол об административном правонарушении в случае непредставления юридическим лицом государственному регистратору информации о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица.

Об этом говорится в постановлении правительства №990 от 21 декабря, передают Украiнськi Новини.

В частности, согласно порядку осуществление контроля в сфере государственной регистрации, в случае выявления по результатам мониторинга регистрационных действий фактов непредставления юрлицом госрегистратору информации о конечном бенефициарном собственнике (контролере) юридического лица должностное лицо Минюста в обязательном порядке отмечает такие факты в акте мониторинга регистрационных действий и составляет в соответствии с законодательством протокол об административном правонарушении.

Сам мониторинг регистрационных действий производится на основании сведений реестров с помощью программных средств их ведения по следующим критериям: нарушение сроков; проведение регистрационных действий в нерабочее время; отсутствие в реестрах электронных копий документов, представленных для госрегистрации, изготовленных путем их сканирования; проведение регистрационных действий на основании судебных решений; отмена (удаление) записей из реестров.

Периодичность мониторинга регистрационных действий по отдельным указанным критериям, перечень госрегистраторов и субъектов госрегистрации, в отношении которых проводится мониторинг по критерию, а также срок, в течение которого проводится такой мониторинг, определяются (утверждаются) Минюстом с размещением соответствующей информации на официальном сайте.

По результатам мониторинга регистрационных действий составляется соответствующий акт в письменной форме, который заверяется подписью должностного лица Минюста, проводившим такой мониторинг.

Как сообщали Украiнськi Новини, ранее Кабмин утвердил порядок осуществления контроля в сфере госрегистрации и новую редакцию порядка госрегистрации имущественных прав на недвижимое имущество, а также была принята новая редакция порядка предоставления информации из государственных реестров.