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Топливно-энергетический комплекс
Кабмин компенсировал более 800 миллионов по "теплым" кредитам
15:23 23.12.2016 |
Правительство в 2016 году выплатило населению и объединениям совладельцев многоквартирных домов (ОСМД) 844 миллиона гривень компенсации части суммы кредитов для реализации мер по повышению энергоэффективности жилья.
Об этом сообщает пресс-служба Государственного агентства по энергоэффективности и энергосбережению (Госэнергоэффективности) со ссылкой на главу Сергея Савчука.
"В 2016 году правительством выплачено 844 миллиона гривень безвозвратной финансовой помощи населению и ОСМД на энергоэффективные мероприятия. В частности, семьям, которые приобрели "негазовые" котлы по программе, предоставлено более 36 миллионов гривень. Тем, кто привлекал средства на покупку энергоэффективных материалов и оборудования, - 783,81 миллиона гривень. Жители ОСМД получили около 23 миллионов гривень помощи на повышение энергоэффективности зданий", - цитирует пресс-служба Савчука.
По данным ведомства, в декабре выплачено 79,6 миллиона гривень возмещения участникам правительственной программы по энергоэффективности. В частности, физические лица, которые приобрели энергоэффективные материалы и оборудование в рамках программы, получили компенсацию в сумме 68,92 миллиона гривень, а ОСМД и ЖСК получили из государственного бюджета 10,65 миллиона гривень возмещения.
Как сообщал УНИАН, Кабинет министров Украины утвердил выделение 893,85 миллиона гривень на продолжение реализации правительственной программы частичной компенсации стоимости кредитов на термомодернизацию и мероприятия по повышению энергоэффективности в жилом секторе Украины на 2016 год.
Механизм финансирования "теплых" кредитов предполагает возмещение 20% суммы кредита (но не более 12 тысяч гривень) для граждан при замене газовых котлов, 30% суммы кредита (но не более 14 тысяч гривень) на энергоэффективное оборудование и материалы для физических лиц, 40% тела кредита (но не более 14 тысяч гривень в расчете на одну квартиру) на энергоэффективное оборудование и материалы для ОСМД и жилищно-строительных кооперативов. При этом получающим субсидию гражданам компенсируется 70% суммы кредита.
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