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Топливно-энергетический комплекс
Рост ВВП Украины в 2016г составил около 1,5% - Гройсман
14:46 23.12.2016 |
Правительство ожидает роста экономики Украины по итогам текущего года на уровне 1,5% и дальнейшего укрепления положительных тенденций в 2017 году.
Об этом заявил премьер-министр Украины Владимир Гройсман в ходе встречи со студентами Национального технического университета «Киевский политехнический институт».
«Мы в этом году будем иметь рост 1,5%», - сказал Гройсман.
Как сообщал УНИАН, государственный бюджет на 2017 год предполагает рост экономики Украины на уровне 3%.
Нацбанк ожидает роста ВВП Украины по итогам года на 1,1%.
Отмечается, что ВВП Украины в третьем квартале 2016 года по сравнению с предыдущим, вторым кварталом 2016 года, с учетом сезонного фактора, вырос на 0,4%.
В годовом выражении, по сравнению с третьим кварталом 2015 года, рост ВВП Украины в третьем квартале 2016 года ускорился до 1,8%.
Ключевой кредитор Украины Международный валютный фонд прогнозирует рост ВВП Украины в 2016 году на 1,5% при инфляции 15,1%, Всемирный банк – рост ВВП на 1% при инфляции 15%.
Согласно экспертному консенсус-прогнозу, составленному УНИАН, рост валового внутреннего продукта Украины по итогам 2016 года может составить 1% при инфляции до 19%.
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