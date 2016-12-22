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Топливно-энергетический комплекс
Будущий пенсионер будет сам определять время выхода на пенсию – министр соцполитики
13:58 22.12.2016 |
В Украине к 2025 году только 8% мужчин и 10% женщин будут получать пенсии по возрасту, при этом время выхода на пенсию будет дифференцировано, и каждый будущий пенсионер сам выберет пенсионный возраст в зависимости от объема выплаченных взносов в Пенсионный фонд.
Как сообщили в пресс-службе Министерства социальной политики Украины, об этом сказал министр Андрей Рева в ходе встречи с представителями Всемирного банка.
«Наша идея в том, чтобы сделать дифференцированным время выхода на пенсию. Каждый будущий пенсионер определит его сам, в зависимости от того, как платил взносы», - цитирует министра пресс-служба.
При этом Рева уточнил, что сейчас в Украине из 26 млн трудоспособных граждан взносы платят только 10 млн человек.
В этой связи, подчеркнул министр, важно восстановить стимулы уплаты взносов, поскольку именно это является элементом наличия страхового стажа.
«Должен выполняться контракт поколений. Я работаю - плачу взносы, мои дети работают - платят взносы. Нынешние пенсионеры свой контракт выполнили, а те, кто сегодня работают, выполняют его (контракт - УНИАН) лишь на 40%», - отметил министр.
Он обратил внимание, что наряду с необходимостью восстановления уплаты взносов в полном объеме необходимо также переходить к разработке и внедрению пенсионной реформы, поскольку в нынешнем виде она неэффективна и Пенсионный фонд «вскоре рухнет». «И тогда чиновников спросят: почему вы, понимая последствия, ничего не сделали?» - задался вопросом министр. Он подчеркнул, что необходимость уплаты взносов должна стать ключевым акцентом реформы и разъяснительной работы относительно пенсионной реформы.
Вместе с тем, собственно реформа, по словам Ревы, будет разработана при непосредственном участии широкого круга специалистов, в том числе представителей Всемирного банка. Первые ключевые позиции реформы будут представлены уже через два месяца.
Как сообщал УНИАН, в 2017 году дефицит Пенсионного фонда Украины составит свыше 150 млрд грн, что является весьма значительным показателем. Ключевые кредиторы Украины отмечают, что такой дефицит - одна из наиболее тяжелых нагрузок на бюджет, которая должна быть снижена. Один из способов снижения дефицита ПФ - проведение пенсионной реформы. Правительство в рамках работы с основным кредитором - Международным валютным фондом анонсировало пенсионную реформу в 2014 году, однако экономическая и политическая ситуация в стране не позволяла этого сделать. Вместе с тем, начало реформы уже в 2017 году является одним из условий сотрудничестве Украины с МВФ.
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