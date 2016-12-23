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Топливно-энергетический комплекс
Средняя стоимость ввезенного в Украину за 10 мес. легкового авто выросла на 31%
18:47 21.12.2016 |
Средняя стоимость импортируемого в Украину легкового автомобиля по итогам января-октября 2016 года выросла на $4 тыс. по сравнению с аналогичным периодом 2015 года - до $17 тыс., сообщает ассоциация "Укравтопром".
По ее данным, за этот период в Украину ввезено 66,606 тыс. легковых автомобилей - на треть больше, чем за 10 месяцев прошлого года, а их таможенная стоимость выросла на 73%, до $1,139 млрд.
Более половины легковых автомобилей (55%, или 36,9 тыс. ед.) ввезено в Украину из ЕС на $593,5 млн, т.е. их средняя таможенная стоимость составила около $16 тыс.
В разрезе стран тройку лидеров поставщиков легковых авто в Украину составляют Германия (импортировано 11,59 тыс. авто средней стоимостью $18 тыс.), Япония (9,647 тыс. авто средней стоимостью $24 тыс.) и США (более 5 тыс. авто средней стоимостью $30 тыс.).
В целом, по данным ассоциации, в январе-октябре в Украину импортировано 93,926 тыс. автотранспортых средств на сумму $1,496 млрд.
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