Ежегодно экономика Украины недополучает $3,3 млрд от действия моратория на продажу земель сельхозназначения, сообщил первый заместитель министра аграрной политики и продовольствия Максим Мартынюк.

"Из-за моратория мы недополучаем ежегодно $3,3 млрд, или $43 млрд в общем с 2004 года", - сказал он в ходе парламентских слушаний о рынке земель сельхозназначения.

По его словам, мораторий на продажу земель продлевался уже восемь раз, на сегодняшний день 52% всех сельхозземель переданы в аренду.

"Мораторий привел к выращиванию культур с самым простым циклом производства. Это зерновые, подсолнечник и кормовые культуры. Площади под многолетними насаждениями сократились настолько, что Госстат даже прекратил предоставлять данные на эту тему", - заявил первый замминистра.

В результате в селах продолжает расти безработица, а исследования земельных отношений в Украине Всемирным банком показывают, что средняя ставка арендной платы за 1 га составляет 850 грн.

"В селе должен появиться средний класс, который должен создать рабочие места. В этом аспекте отмена моратория может стать тем инструментом, который поможет создать этот средний класс", - считаем М.Мартынюк.

Минагропрод считает необходимым при открытии рынка земли ограничить ее концентрацию в одни руки.

Представитель министерства привел в пример Румынию, где разрешена концентрация в одни руки 200 га, Литву и Польшу - 200 га, Данию - 30 га.

"Основной риск запуска рынка - это быстрая концентрация земли, обезземеливание селян, усложнение тех процессов в селе, которые мы имеем сейчас, но нет ни одного риска, который нельзя нивелировать и предотвратить", - считает первый замминистра.

По его словам, целью земельной реформы является предоставление селянам возможности реализовать свое право продать земельные участки.

М.Мартынок заявил, что сегодня 27 млн га украинской земли уже пребывает в частной собственности и обрабатываются, но собственники не имеют возможности полноценно распоряжаться ею.

Как сообщалось, украинский парламент продлил действие моратория на продажу земель сельхозназначения до 2018 года.

