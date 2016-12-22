Верховная Рада предусмотрела финансирование дорожного хозяйства в размере 35 млрд гривен в 2017 году.

Об этом в ходе заседания Кабинета Министров сообщал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини.

"На дороги, как мы и обещали, мы предусматриваем более 35 млрд гривен. Это (будет) масштабное и мощное строительство", - сказал он.

Премьер отметил, что основными задачами в отрасли дорожного хозяйства он считает определение стратегии развития дорог, дешевые и конкурентные цены строительства, а также повышение качества дорог.

Также, по словам премьера, некоторые из ранее утвержденных проектов по строительству дорог будут пересмотрены.

Гройсман добавил, что ожидает завершение разработки стратегии украинских дорог в 2017 году.

Как сообщали Українські Новини, Государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение дополнительных 15 млрд гривен государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" в 2017 году, что увеличит его бюджет до 29,2 млрд гривен.