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Топливно-энергетический комплекс
Рада предусмотрела финансирование дорожного хозяйства в размере 35 млрд гривен
15:39 21.12.2016 |
Верховная Рада предусмотрела финансирование дорожного хозяйства в размере 35 млрд гривен в 2017 году.
Об этом в ходе заседания Кабинета Министров сообщал премьер-министр Владимир Гройсман, передают Українські Новини.
"На дороги, как мы и обещали, мы предусматриваем более 35 млрд гривен. Это (будет) масштабное и мощное строительство", - сказал он.
Премьер отметил, что основными задачами в отрасли дорожного хозяйства он считает определение стратегии развития дорог, дешевые и конкурентные цены строительства, а также повышение качества дорог.
Также, по словам премьера, некоторые из ранее утвержденных проектов по строительству дорог будут пересмотрены.
Гройсман добавил, что ожидает завершение разработки стратегии украинских дорог в 2017 году.
Как сообщали Українські Новини, Государственный бюджет на 2017 год предусматривает выделение дополнительных 15 млрд гривен государственному агентству автомобильных дорог "Укравтодор" в 2017 году, что увеличит его бюджет до 29,2 млрд гривен.
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