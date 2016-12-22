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"Укравтодор" получит дополнительно 15 млрд грн из госбюджета в 2017г.
10:44 21.12.2016 |
Государственное агентство автомобильных дорог Украины ("Укравтодор") в 2017 году к запланированному финансированию в 14,2 млрд грн получит дополнительно 15 млрд грн.
Как сообщил министр инфраструктуры Украины Владимир Омелян, такая норма содержится в законе о государственном бюджете, принятом украинским парламентом рано утром в среду.
"Государственный бюджет на 2017 год принят! К запланированному бюджету "Укравтодора" в 14,2 млрд грн проголосованы народными депутатами еще дополнительных 15 млрд грн, как и обещали президент Украины, премьер-министр и руководители парламентских фракций коалиции. Таможенный эксперимент по направления 50% от превышения поступлений от таможни на автодороги распространено на все области. Дорогам Украины и программе восстановления мостов быть!", - написал министр на своей странице в сети Facebook.
По его словам, удалось также отменить норму о повышении в девять раз админсбора, что угрожало финансовому уничтожению морской отрасли, а впереди - существенное сокращение объема и количества портовых тарифов и сборов и реформа АМПУ и создания Морской администрации.
Ранее предлагалось предписать Кабинету министров Украины внести изменения в нормативно-правовые акты относительно увеличения размера ставок портового (административного) сбора за счет оптимизации ставок других портовых сборов.
Однако в госбюджете-2017 нардепы проголосовали в итоге за уменьшение доходов общего фонда по позиции "портовый (административный) сбор" на 1,344 млрд грн, таким образом исключив его рост.
Как сообщалось, фракция партии "Блок Петра Порошенко" подготовила предложения к проекту закона "О государственном бюджете Украины на 2017 год", которые позволяют сэкономить около 20,5млрд грн расходов госбюджета на обслуживание государственного долга и направить эти средства на развитие сети автомобильных дорог общего пользования.
"Мы предлагаем разрешить Министерству финансов Украины, с согласия Национального банка Украины, в течение 2017 года осуществить сделку с государственным долгом путем обмена облигаций внутреннего государственного займа, которые есть в собственности Национального банка Украины, на новые облигации внутренних государственных займов на условиях, установленных Кабинетом министров Украины. По результатам осуществления такой сделки должна возникнуть экономия расходов государственного бюджета на обслуживание государственного долга в сумме около 20,5 млрд грн", - пояснил председатель Комитета по вопросам бюджета, народный депутат Андрей Павелко.
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