Украина по итогам работы металлургических предприятий в ноябре 2016 года нарастила производство стали на 3,1% по сравнению с ноябрем 2015 года - до 1,950 млн тонн, сохранив 11-е место в рейтинге 66 стран - основных мировых производителей этой продукции, составленном Всемирной ассоциацией производителей стали (Worldsteel).

В ноябре зафиксирован рост выплавки стали в шести странах первой "десятки", кроме Японии, Южной Корее, Германии и Бразилии.

Первая десятка стран-производителей стали по итогам ноября выглядит следующим образом: Китай (66,290 млн тонн, рост на 5%), Япония (8,618 млн тонн, падение на 1,4%), Индия (8,010 млн тонн, рост на 10,7%), США (6,226 млн тонн, рост на 6,8%), Россия (5,975 млн тонн, рост на 5%), Южная Корея (5,770 млн тонн, падение на 1,3%), Германия (3,335 млн тонн, падение на 4,2%), Турция (2,912 млн тонн, рост на 10,4%), Бразилия (2,426 млн тонн, падение на 4,8%) и Италия (2,076 млн тонн, рост на 11,2%).

В целом в ноябре 2016 года 66 стран произвели 132,402млн тонн стали, что на 3,1% выше ноября-2015.

По итогам января-ноября 2016 года в ТОП-10 вошли: Китай (738,940 млн тонн, рост на 1,1%), Япония (96,059 млн тонн, падение на 0,5%), Индия (87,531 млн тонн, рост на 7,1%), США (72,041 млн тонн, падение на 1,2%), Россия (64,623 млн тонн, падение на 0,8%), Южная Корея (62,779 млн тонн, падение на 1,6%), Германия (38,852 млн тонн, падение на 2,1%), Турция (30,325 млн тонн, рост на 5,1%), Бразилия (28,064 млн тонн, падение на 8,9%) и Украина (22,211 млн тонн, рост на 5,6%).

В целом за 11 месяцев текущего года 66 стран произвели 1 млрд 467,997 млн тонн стали, что на 0,4% больше, чем за одиннадцать месяцев 2015 года.

Как сообщалось, по итогам 2015 года в ТОП-10 вошли: Китай (803,830 млн тонн, падение на 2,3%), Япония (105,152 млн тонн, падение на 5%), Индия (89,582 млн тонн, рост на 2,6%), США (78,916 млн тонн, падение на 10,5%), Россия (71,114 млн тонн, падение на 0,5%), Южная Корея (69,673 млн тонн, падение на 2,6%), Германия (42,678 млн тонн, падение на 0,6%), Бразилия (33,245 млн тонн, падение на 1,9%), Турция (31,517 млн тонн, падение на 7,4%) и Украина (22,933 млн тонн, падение на 15,6%).

В целом за 2015 год 66 стран произвели 1 млрд 599,484 млн тонн стали, что на 2,9% меньше, чем за в 2014 году.

