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НБУ допускает рост ВВП в IV кв. выше прогноза центробанка, основным драйвером станет сельское хозяйство
09:01 21.12.2016 |
Национальный банк Украины (НБУ) констатирует рост реального ВВП в третьем квартале выше прогнозируемого уровня на 0,4 п.п. (2% в годовом измерении против 1,6% по ожиданиям регулятора), отметив также высокую вероятность опережения прогноза центробанка роста экономики и в четвертом квартале, сообщается на веб-сайте НБУ.
"Уточненные данные по ВВП за третий квартал и существующие данные по базовым отраслям экономики за октябрь-ноябрь свидетельствуют, что с высокой вероятностью экономический рост в 2016 году несколько превысит оценки НБУ", - отмечается в сообщении.
Согласно оценкам НБУ, в четвертом квартале основным драйвером экономики станет сельское хозяйство, прежде всего благодаря существенному превышению объемов сбора поздних культур, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, НБУ отмечает, что в середине четвертого квартала нивелировались факторы, сдерживающие промышленную активность. В частности, завершилась реконструкция одного из основных железнодорожных переездов на востоке страны и улучшилась ценовая конъюнктура на мировых рынках металлургического сырья и готовой продукции. По мнению специалистов НБУ, это компенсирует ухудшение динамики по другим видам деятельности в связи с более высокой базой сравнения.
Как отмечается в сообщении, ключевую роль в динамике роста ВВП в третьем квартале сыграл рост валового накопления основного капитала, который ускорился до 25%, превысив ожидания НБУ.
Возобновление внутреннего, прежде всего инвестиционного спроса способствовало ускорению импорта в третьем квартале до 13,9%, что превысило оценки НБУ. Вместе с тем центробанк отмечает ухудшение ожиданий по ситуации с экспортом (падение незначительно замедлилось до 5,5%).
Как сообщалось, НБУ ожидает рост ВВП по итогам 2016 года на уровне 1,1%.
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