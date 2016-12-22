Национальный банк Украины (НБУ) констатирует рост реального ВВП в третьем квартале выше прогнозируемого уровня на 0,4 п.п. (2% в годовом измерении против 1,6% по ожиданиям регулятора), отметив также высокую вероятность опережения прогноза центробанка роста экономики и в четвертом квартале, сообщается на веб-сайте НБУ.

"Уточненные данные по ВВП за третий квартал и существующие данные по базовым отраслям экономики за октябрь-ноябрь свидетельствуют, что с высокой вероятностью экономический рост в 2016 году несколько превысит оценки НБУ", - отмечается в сообщении.

Согласно оценкам НБУ, в четвертом квартале основным драйвером экономики станет сельское хозяйство, прежде всего благодаря существенному превышению объемов сбора поздних культур, по сравнению с прошлым годом. Кроме того, НБУ отмечает, что в середине четвертого квартала нивелировались факторы, сдерживающие промышленную активность. В частности, завершилась реконструкция одного из основных железнодорожных переездов на востоке страны и улучшилась ценовая конъюнктура на мировых рынках металлургического сырья и готовой продукции. По мнению специалистов НБУ, это компенсирует ухудшение динамики по другим видам деятельности в связи с более высокой базой сравнения.

Как отмечается в сообщении, ключевую роль в динамике роста ВВП в третьем квартале сыграл рост валового накопления основного капитала, который ускорился до 25%, превысив ожидания НБУ.

Возобновление внутреннего, прежде всего инвестиционного спроса способствовало ускорению импорта в третьем квартале до 13,9%, что превысило оценки НБУ. Вместе с тем центробанк отмечает ухудшение ожиданий по ситуации с экспортом (падение незначительно замедлилось до 5,5%).

Как сообщалось, НБУ ожидает рост ВВП по итогам 2016 года на уровне 1,1%.

