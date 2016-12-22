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Оборот розничной торговли Украины за 11 мес. вырос на 3,7% - Госстат
17:39 20.12.2016 |
Товарооборот розничной торговли Украины в январе-ноябре 2016 года в сопоставимых ценах увеличился на 3,7% по сравнению с аналогичным периодом 2015 года, сообщила Государственная служба статистики (Госстат).
По ее данным, в номинальном выражении розничный товарооборот за 11 месяцев составил 1042,6 млрд грн.
Наибольший рост розничного товарооборота в январе-ноябре зафиксирован в Киевской (на 6,9%), Львовской (на 6,6%), Одесской (на 6%), Полтавской (на 5,9%), Кировоградской (на 5,3%), г. Киеве (на 5%).
Лидерами по абсолютным показателям объема розничного товарооборота за отчетный период стали г.Киев (164,7 млрд грн), Днепропетровская (96,6 млрд грн), Харьковская (86,2 млрд грн), Одесская (75,8 млрд грн), Львовская (61 млрд грн) и Киевская (54 млрд грн) области.
По данным статведомства, в Донецкой области розничный товарооборот сократился на 5,1%, до 33,7 млрд грн, Луганской области - вырос на 1,3%, до 8,2 млрд грн (без учета зоны проведения АТО).
Госстат уточняет, что товарооборот предприятий розничной торговли в ноябре-2016 по сравнению с ноябрем-2015 увеличился на 3,8%, по сравнению с октябрем текущего года - уменьшился на 1%, составив 48,248 млрд грн. В январе-ноябре-2016 по сравнению с январем-ноябрем-2015 розничный товарооборот предприятий вырос на 4,3%, до 491,956 млрд грн.
Оптовый товарооборот предприятий в январе-ноябре увеличился на 3,7% и составил 1042,623 млрд грн.
Как сообщалось, розничный товарооборот предприятий розничной торговли в 2015 году сократился на 21%, составив 477,967 млрд грн,
Официальный курс НБУ на 20 декабря - 26,396034 грн/$1.
Оборот розничной торговли в январе-ноябре 2016 года ¹
|Оборот розничной торговли (млн. грн)
|Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе- ноябре 2016 к январю- ноябрю 2015 (в сопоставимых ценах), %
|Справочно: Индексы физического объема оборота розничной торговли в январе- ноябре 2015 к январю- ноябрю 2014 (в сопоставимых ценах), %
|Украина²
|1042623,1
|103,7
|78,6
|Винницкая
|33131,0
|104,2
|83,4
|Волынская
|25666,8
|100,3
|86,7
|Днепропетровская
|96598,4
|102,3
|79,7
|Донецкая ³
|33682,3
|94,9
|33,1
|Житомирская
|27646,7
|99,3
|86,9
|Закарпатская
|24040,4
|100,2
|86,4
|Запорожская
|49608,4
|104,9
|77,7
|Ивано-Франковская
|33878,9
|102,9
|86,1
|Киевская
|53967,2
|106,9
|87,0
|Кировоградская
|22258,8
|105,3
|86,9
|Луганская³
|8153,2
|101,3
|23,6
|Львовская
|61039,8
|106,6
|87,1
|Николаевская
|29037,9
|102,8
|82,3
|Одесская
|75772,3
|106,0
|82,6
|Полтавская
|31408,3
|105,9
|79,7
|Ривненская
|23539,8
|99,3
|85,1
|Сумская
|23316,4
|104,2
|82,4
|Тернопольская
|20181,2
|102,9
|86,4
|Харьковская
|86245,9
|103,5
|81,5
|Херсонская
|26568,7
|102,8
|83,9
|Хмельницкая
|26377,1
|104,9
|82,1
|Черкасская
|27341,2
|102,9
|85,3
|Черновицкая
|16757,8
|99,4
|85,7
|Черниговская
|21732,3
|102,0
|82,7
|г. Киев
|164672,3
|105,0
|85,0
¹ - Без учета временно оккупированной территории Автономной Республики Крым и г.Севастополя и части зоны проведения антитеррористической операции.
2 - Включая розничный товарооборот предприятий (юрлиц), осуществляющих деятельность по розничной торговле, расчетные данные объемов продажи товаров на рынках и физлицами - предпринимателями.
3- Данные могут быть уточнены
Данные Госстат
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