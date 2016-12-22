Национальное антикоррупционное бюро просит Национальное агентство по предотвращению коррупции предоставить бюро полный доступ к электронным декларациям.

Об этом на пресс-конференции сказал директор НАБУ Артем Сытник, передают Українські Новини.

"Я прошу - дайте нам доступ к базам данных", - сказал он.

По его словам, на данный момент у бюро нет полного доступа к базам данных НАПК.

Он отметил, что в результате анализа деклараций чиновников открыт ряд уголовных производств, в том числе в отношении депутатов Верховной Рады, которым инкриминируется незаконное обогащение.

Как сообщали Українські Новини, Национальное антикоррупционное бюро открыло уголовное производство по факту возможного подкупа депутатов Верховной Рады в связи с заявлениями депутата Александра Онищенко ("Воля народа").



