Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 15:03
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Грузоперевозки обещают пустить деньги от повышенных тарифов на обновление подвижного состава
14:16 07.12.2016 |
В Украине не хватает грузовых вагонов. По состоянию на 1 сентября 2016 года в распоряжении ПАО "Укрзализныця" было всего 66 тыс. исправных вагонов по сравнению с 71 тыс. на начало года. Общий парк УЗ составляет 106,4 тыс. вагонов. За период 2011-2016 годов общий и рабочий парки грузовых вагонов в Украине сократились соответственно на 15,1 тыс. ед. и 14,5 тыс. единиц.
"Если бы мы ничего не делали, то потеряли бы 25 тыс. вагонов. Вагонный парк восстанавливается", - рассказал член правления ПАО "Укрзализныця" Иренеуш Василевский.
По его словам, дно уже пройдено и пусть очень медленно, но ситуация начинает исправляться. До конца этого года будет закуплено 1 тыс. новых вагонов, из которых примерно 400 единиц соберут на предприятиях УЗ, а 600 - на украинских вагоностроительных заводах. Параллельно интенсивно ремонтируется старая техника.
Сроки пересмотрели
Как ранее сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, в течение пяти лет планируется выделить более 108 млрд грн. на модернизацию и покупку подвижного состава. На эти деньги планируется купить или отремонтировать 96 тыс. единиц подвижного состава, из них около 36 тыс. грузовых вагонов. Первые 9 тыс. новых грузовых вагонов, как уже анонсировал премьер Владимир Гройсман, будут куплены в 2017 году.
Кроме того, как рассказал Иренеуш Василевский, удается сократить списание вагонов за счет изменения подходов к их техобслуживанию и продлению сроков эксплуатации.
"В частности, мы отказались от ориентации на срок эксплуатации. Нельзя через 22 года (средний срок службы - Авт.) просто выбрасывать вагон", - уверен Иренеуш Василевский.
По его словам, теперь учитывается пройденный километраж и оценивается общее состояние вагона при продлении сроков его эксплуатации. Тем более, что в Европе также используется старый подвижной состав, а не 5 или 10-летний как принято считать. Другое дело, что там полувагон, к примеру, проходит между ремонтами 6 лет, а в Украине от силы 2-3 года, что увеличивает затраты на содержание.
"Мы можем добиться европейских показателей за счет использования современных запчастей, которые делают украинские предприятия. Например, колеса от "Интерпайп", сдвоенные подшипники от "ХАРП" и др.", - считают в УЗ.
По данным замдиректора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" по вопросам развития Сергея Поважнюка, из-за неудовлетворительного технического состояния вагонов их продуктивность за 2012-2015 годы сократилась на треть. Например, среднее время оборота вагона (от одной погрузки товаром до другой погрузки) выросло за этот период с 6,15 суток, до 8,76 суток.
Кроме того, как рассказал директор по производству ООО "Лемтранс" Сергей Сонин, часто в портах вагоны калечат при разгрузке грейфером (кран со специальным ковшом).
"Если при обычной выгрузке в рейсе ломается 10-12% вагонов, то при грейферной разгрузке этот показатель доходит до 30%. Кузова вагонов не выдержат 6 лет между ремонтами", - пояснил Сонин.
Эту проблему пытаются решать при помощи Мининфраструктуры. По словам первого замминистра инфраструктуры Украины Евгения Кравцова, наиболее сильно этим грешат Измаильский, Одесский порт и порт "Южный". "После ужесточения контроля, с конца 2015 года удалось втрое сократить поломки вагонов УЗ", - говорят в Мининфраструктуры.
По словам первого замминистра, в следующем году планируется отремонтировать порядка 35 тысяч грузовых вагонов. Деньги на ремонт и покупку подвижного состава привычно возьмут у бизнеса.
Залезут в карман бизнесу
Очередное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 25%, которое инициировала "Укрзализныця", железнодорожники объясняют необходимостью обновления вагонного парка. Бизнес этому не верит и выступает резко против.
"У нас нет доверия к монополисту. Каждый год история повторяется, тарифы поднимают под предлогом улучшения путей и вагонов, но мы этих изменений не видим", - говорит вице-президент "Укрметаллургпром" Дмитрий Белокуров.
В УЗ предлагают будущую надбавку к тарифу тратить исключительно на модернизацию подвижного состава и готовы подписать с грузовладельцами соответствующий меморандум.
"Как только наш финансовый план утвердят в Кабмине, мы откроем доступ к данным, сколько денег пришло и на что они были потрачены", - пообещал Иренеуш Василевский.
Как ранее заявлял член правления ПАО "Укрзализныця" Марек Залесный, повышение тарифов на грузоперевозки на 25% увеличит финансовую нагрузку на промпредприятия всего на 0,4%.
В Мининфраструктуры поддерживают идею поднятия тарифа, так как иного пути пока нет.
"Бизнес не покупает вагоны, так как срок окупаемости в 14-18 лет никого не может интересовать, в результате образуется дефицит вагонов и процветает коррупция. В такой ситуации сколько ни сажай коррупционеров, а лучше не будет", - считает Евгений Кравцов.
По его словам, в прошлом году несмотря на протесты бизнеса и отсутствие конструктивного диалога тарифы на перевозки все равно повысили, хоть и не так сильно, как хотел монополист. Поэтому нужен конструктивный диалог и компромисс, которым может стать адресное использование индексации тарифа.
Серьезность проблемы подтверждает исследование, проведенное ГП "Укрпромвнешэкспертиза". Так, несмотря на то, что объемы грузовых перевозок в 2011-2015 гг. сократились на 119,3 млн т (падение 25%), в Украине наблюдается дефицит вагонов. За 10 месяцев 2016 года объемы перевозок упали еще на 1,3%, но проблема дефицита вагонов остается, и она сильно обострится, когда экономика начнет восстанавливаться.
Нынешней осенью ее хорошо прочувствовали экспортеры зерна, которым не хватало порядка 6 тыс. зерновозов. Результат - коррупция при распределении оставшихся в строю вагонов, что все равно увеличивает расходы бизнеса на перевозки.
"При росте ВВП на 2-2,5% до 2020 года дефицит вагонов достигнет 50 тыс. единиц", - рассказал глава комитета по вопросам промышленной модернизации при ТПП Украины, директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.
Наибольший спрос будет на полувагоны и зерновозы. При стоимости одного вагона в $35 тыс. общие затраты на покупку составят $1,75 млрд.
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Автогаз постепенно дешевеет
|Будущий пенсионер будет сам определять время выхода на пенсию – министр соцполитики
|Цены на нефть слабо опускаются, Brent торгуется у $54,36 за баррель
|Депутаты одобрили развитие транспортного коридора в обход России
|Рада на постоянной основе снизила в 1,8 раза коэффициент "зеленого тарифа" для солнечных элекстростанций более 10 МВт
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
Это интересно
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.