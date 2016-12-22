Константин Симоненко

В Украине не хватает грузовых вагонов. По состоянию на 1 сентября 2016 года в распоряжении ПАО "Укрзализныця" было всего 66 тыс. исправных вагонов по сравнению с 71 тыс. на начало года. Общий парк УЗ составляет 106,4 тыс. вагонов. За период 2011-2016 годов общий и рабочий парки грузовых вагонов в Украине сократились соответственно на 15,1 тыс. ед. и 14,5 тыс. единиц.

"Если бы мы ничего не делали, то потеряли бы 25 тыс. вагонов. Вагонный парк восстанавливается", - рассказал член правления ПАО "Укрзализныця" Иренеуш Василевский.

По его словам, дно уже пройдено и пусть очень медленно, но ситуация начинает исправляться. До конца этого года будет закуплено 1 тыс. новых вагонов, из которых примерно 400 единиц соберут на предприятиях УЗ, а 600 - на украинских вагоностроительных заводах. Параллельно интенсивно ремонтируется старая техника.

Сроки пересмотрели

Как ранее сообщил глава правления ПАО "Укрзализныця" Войцех Балчун, в течение пяти лет планируется выделить более 108 млрд грн. на модернизацию и покупку подвижного состава. На эти деньги планируется купить или отремонтировать 96 тыс. единиц подвижного состава, из них около 36 тыс. грузовых вагонов. Первые 9 тыс. новых грузовых вагонов, как уже анонсировал премьер Владимир Гройсман, будут куплены в 2017 году.

Кроме того, как рассказал Иренеуш Василевский, удается сократить списание вагонов за счет изменения подходов к их техобслуживанию и продлению сроков эксплуатации.

"В частности, мы отказались от ориентации на срок эксплуатации. Нельзя через 22 года (средний срок службы - Авт.) просто выбрасывать вагон", - уверен Иренеуш Василевский.

По его словам, теперь учитывается пройденный километраж и оценивается общее состояние вагона при продлении сроков его эксплуатации. Тем более, что в Европе также используется старый подвижной состав, а не 5 или 10-летний как принято считать. Другое дело, что там полувагон, к примеру, проходит между ремонтами 6 лет, а в Украине от силы 2-3 года, что увеличивает затраты на содержание.

"Мы можем добиться европейских показателей за счет использования современных запчастей, которые делают украинские предприятия. Например, колеса от "Интерпайп", сдвоенные подшипники от "ХАРП" и др.", - считают в УЗ.

По данным замдиректора ГП "Укрпромвнешэкспертиза" по вопросам развития Сергея Поважнюка, из-за неудовлетворительного технического состояния вагонов их продуктивность за 2012-2015 годы сократилась на треть. Например, среднее время оборота вагона (от одной погрузки товаром до другой погрузки) выросло за этот период с 6,15 суток, до 8,76 суток.

Кроме того, как рассказал директор по производству ООО "Лемтранс" Сергей Сонин, часто в портах вагоны калечат при разгрузке грейфером (кран со специальным ковшом).

"Если при обычной выгрузке в рейсе ломается 10-12% вагонов, то при грейферной разгрузке этот показатель доходит до 30%. Кузова вагонов не выдержат 6 лет между ремонтами", - пояснил Сонин.

Эту проблему пытаются решать при помощи Мининфраструктуры. По словам первого замминистра инфраструктуры Украины Евгения Кравцова, наиболее сильно этим грешат Измаильский, Одесский порт и порт "Южный". "После ужесточения контроля, с конца 2015 года удалось втрое сократить поломки вагонов УЗ", - говорят в Мининфраструктуры.

По словам первого замминистра, в следующем году планируется отремонтировать порядка 35 тысяч грузовых вагонов. Деньги на ремонт и покупку подвижного состава привычно возьмут у бизнеса.

Залезут в карман бизнесу

Очередное повышение тарифов на грузовые железнодорожные перевозки на 25%, которое инициировала "Укрзализныця", железнодорожники объясняют необходимостью обновления вагонного парка. Бизнес этому не верит и выступает резко против.

"У нас нет доверия к монополисту. Каждый год история повторяется, тарифы поднимают под предлогом улучшения путей и вагонов, но мы этих изменений не видим", - говорит вице-президент "Укрметаллургпром" Дмитрий Белокуров.

В УЗ предлагают будущую надбавку к тарифу тратить исключительно на модернизацию подвижного состава и готовы подписать с грузовладельцами соответствующий меморандум.

"Как только наш финансовый план утвердят в Кабмине, мы откроем доступ к данным, сколько денег пришло и на что они были потрачены", - пообещал Иренеуш Василевский.

Как ранее заявлял член правления ПАО "Укрзализныця" Марек Залесный, повышение тарифов на грузоперевозки на 25% увеличит финансовую нагрузку на промпредприятия всего на 0,4%.

В Мининфраструктуры поддерживают идею поднятия тарифа, так как иного пути пока нет.

"Бизнес не покупает вагоны, так как срок окупаемости в 14-18 лет никого не может интересовать, в результате образуется дефицит вагонов и процветает коррупция. В такой ситуации сколько ни сажай коррупционеров, а лучше не будет", - считает Евгений Кравцов.

По его словам, в прошлом году несмотря на протесты бизнеса и отсутствие конструктивного диалога тарифы на перевозки все равно повысили, хоть и не так сильно, как хотел монополист. Поэтому нужен конструктивный диалог и компромисс, которым может стать адресное использование индексации тарифа.

Серьезность проблемы подтверждает исследование, проведенное ГП "Укрпромвнешэкспертиза". Так, несмотря на то, что объемы грузовых перевозок в 2011-2015 гг. сократились на 119,3 млн т (падение 25%), в Украине наблюдается дефицит вагонов. За 10 месяцев 2016 года объемы перевозок упали еще на 1,3%, но проблема дефицита вагонов остается, и она сильно обострится, когда экономика начнет восстанавливаться.

Нынешней осенью ее хорошо прочувствовали экспортеры зерна, которым не хватало порядка 6 тыс. зерновозов. Результат - коррупция при распределении оставшихся в строю вагонов, что все равно увеличивает расходы бизнеса на перевозки.

"При росте ВВП на 2-2,5% до 2020 года дефицит вагонов достигнет 50 тыс. единиц", - рассказал глава комитета по вопросам промышленной модернизации при ТПП Украины, директор ГП "Укрпромвнешэкспертиза" Владимир Власюк.

Наибольший спрос будет на полувагоны и зерновозы. При стоимости одного вагона в $35 тыс. общие затраты на покупку составят $1,75 млрд.