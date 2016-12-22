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Топливно-энергетический комплекс
Apple признан самым дорогим брендом в мире
13:09 05.10.2016 |
Apple остается самым дорогим в мире брендом, несмотря на сокращение продаж смартфонов iPhone. Об этом свидетельствуют обнародованные в среду, 5 октября, результаты ежегодного исследования, проведенного маркетологами изагентства Interbrand. Рыночная стоимость Apple оценивается почти в 178 млрд долларов (прирост в пять процентов по сравнению с 2015 годом).
На второе место вышел интернет-гигант Google со стоимостью 133,25 млрд долларов (плюс 11 процентов), третье место удержал долговременный лидер - концерн Coca-Cola.
Немецкие марки добились значительного улучшения своего рейтинга. Так Mercedes-Benz вернулся в первую десятку, заняв 9-е место (43,4 млрд долларов, плюс 18 процентов). BMW, в результате увеличения рыночной стоимости на 12 процентов до 41,5 млрд долларов, занял 11-е место. В то же время Volkswagen из-за "дизельного скандала" вновь оказался в минусе и опустился с 35-го на 40-е место.
Из российских компаний в сотню самых дорогих брендов не вошла ни одна.
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