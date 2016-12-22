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Топливно-энергетический комплекс
Создатели Adblock Plus начали продавать рекламу
12:27 14.09.2016 |
В середине мая компания Facebook объявила войну блокировщикам рекламы, заявив, что хорошо сделанная, ненавязчивая реклама может быть очень полезной, она может помочь вам быстрее узнать о новых продуктах и сервисах.
Теперь же создатели очень популярного расширения для браузеров Adblock Plus объявили о запуске нового сервиса, который явно не понравится пользователям. Основная идея, согласно заявлению разработчиков, сводится к тому, что Adblock Plus теперь будет заменять большую, некрасивую и навязчивую рекламу на маленькую, которая не будет мешать вам при серфинге по Сети. Если же говорить прямо, компания будет показывать только ту рекламу, за которую заплатят компании, желающие продвигать свои товары и услуги.
В Adblock Plus заявляют, что владельцы сайтов смогут сами решать, какая реклама является для них приемлемой, тем самым расширяя рынок так называемой «хорошей» рекламы и зарабатывая на этом.
Бета-тестирование площадки, которая будет использоваться компаниями для размещения рекламы, уже стартовало, полноценный запуск запланирован на конец этого года. 80% выручки будет идти площадке, на которой показывается реклама, остальные 20% будут распределяться между другими компаниями, задействованными в цепочке. Из них Adblock Plus будет забирать 6%.
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