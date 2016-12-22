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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

"Офисный брак" делает нас счастливее

 

Лучшие фиктивные браки - это те, что длятся с 9 часов утра до 5 часов вечера. Обозреватель Би-Би-си выясняет, как наличие "офисного супруга" может помочь вам добиться успеха.

Узнав, что коллега разделяет его любовь к греческой мифологии, Бен Фрайберг сразу же понял, что встретил "своего человека".

Это случилось в 2007 году, когда он только устроился оператором на новостной телеканал в Остине, штат Техас. В тот день они с коллегой-репортером дожидались человека, у которого должны были взять интервью.

"Тогда мы еще плохо знали друг друга", - говорит Фрайберг. Они начали обсуждать недавно вышедший фильм "Троя", и девушка сказала, что между фильмом и Илиадой, греческой поэмой, на которой основаны события фильма, очень много расхождений.

"Я помню, как в тот момент подумал, что между нами могут возникнуть очень необычные отношения", - рассказывает Фрайберг.

Он говорит о своей "офисной супруге" - человеке, с которым у него завязалась важная, но платоническая связь на работе. Расхожая мудрость гласит, что коллегам не стоит сближаться, однако современные условия работы заставляют нас отказываться от соблюдения традиционных правил поведения на рабочем месте.

Сегодня избежать близких отношений с коллегами становится все труднее, и все больше работников могут похвастаться наличием "офисного мужа" или "офисной жены".

Сайт Vault.com, посвященный вопросам карьеры, пишет, что ежегодно, начиная с 2010 года, около 30% опрошенных им человек заявляли о том, что у них на работе есть "вторая половина", а в 2013 году этот показатель даже достиг рекордных 44%.

Но что именно отличает подобные "матримониальные" отношения от простой дружбы, и почему офисные "браки" сегодня являются относительно широко распространенным явлением?

Чед Макбрайд, профессор коммуникационных наук из Крейтонского университета в штате Небраска, США, и Карла Мэйсон Берген, сейчас занимающая должность доцента кафедры коммуникационных наук в Колледже Св. Марии в Небраске, поставили перед собой задачу сформулировать суть этого термина.

В процессе работы они заметили, что это выражение стали все чаще упоминать на телевидении. Его даже использовали для того, чтобы описать отношения между бывшим президентом США Джоржем Бушем-младшим и Кондолизой Райс, занимавшей должность госсекретаря и советника по национальной безопасности в его администрации.

В 2015 году они провели онлайн-опрос с участием 276 человек, по результатам которого определили отношения между офисными супругами как "особую платоническую дружбу с коллегой по работе, которой присущи тесная эмоциональная связь, высокий уровень откровенности и поддержки, а также взаимное доверие, честность, верность и уважение".

Другими словами, эти отношения более глубокие, чем просто дружба на рабочем месте, и во многом напоминают брак, однако без романтической составляющей. Только двое респондентов сообщили Макбрайду и Берген о романтических чувствах или флирте со своей "офисной половиной".

Участники исследования Макбрайда и Берген отмечали, что имеют много общего со своим офисным супругом или супругой, в том числе одинаковое чувство юмора или уровень интеллекта.

 

Многие из них говорили о сильнейшем чувстве доверия и о надежной поддержке со стороны офисного мужа или жены.

Некоторые респонденты заявили, что наличие "второй половины" в офисе помогает им лучше работать и повышает производительность их труда.

Более того, исследователи выяснили, что благодаря отношениям с офисным мужем или женой сотрудники получают больше удовольствия от работы и лояльнее относятся к своему работодателю.

Фрайберг говорит, что он и его офисная супруга, которая сейчас работает ведущей на том же телеканале и по этой причине отказалась давать интервью, так хорошо сработались, что их начальство разрешило им снимать репортажи только вместе.

"Эти отношения помогают нам проявить наши лучшие качества", - говорит он.

Правильные условия

Рик Лэш является старшим партнером по работе с клиентами подразделения фирмы Korn Ferry Hay Group в Торонто. Его компания оказывает консультационные услуги в области управления персоналом.

По его мнению, появление офисных супругов можно рассматривать как признак и следствие все большего размывания границ между работой и личной жизнью.

Он считает, что из-за современных технологий и возможности удаленной работы происходит смешение этих двух сфер, которые мы привыкли отделять друг от друга.

"Еще пять лет назад, услышав во время телефонной конференции лай собаки, все бы просто растерялись, - говорит Лэш. - Сейчас это позволяет разрядить атмосферу переговоров".

Лэш отмечает, что в последнее время меняется сам характер офисной работы: она становится более сложной и непредсказуемой. Чтобы решать новые задачи, приходится работать в команде.

Вместо того, чтобы проводить четкие границы между работой и личной жизнью, компании активно способствуют сплочению сотрудников, организуют совместный досуг и проводят мероприятия, позволяющие им лучше узнать друг друга.

Именно из-за этого, по мнению Лэша, и появляется все больше офисных супругов, а дружеские отношения на работе становятся намного более глубокими, чем у предыдущих поколений.

"В общении с офисным мужем или женой можно не бояться быть уязвимым и открыто говорить о своих чувствах и неудачах", - говорит он.

 
Табу и "разводы"

Несмотря на то, что "брачные" отношения на работе становятся все более распространенными, некоторым подобные термины кажутся неуместными.

Фрайберг регулярно пишет о своей "офисной жене" в "Фейсбуке", но она не называет его "офисным мужем". Он объясняет это тем, что она замужем и не хочет, чтобы у зрителей создалось неверное впечатление об их дружбе.

Около 40% респондентов опроса Макбрайда и Берген заявили, что у них есть офисный супруг или супруга, но они предпочитают избегать этого термина. "Это говорит о том, что он носит запретный характер", - говорит Макбрайд.

По словам Макбрайда, проблема заключается в том, что понятие "офисных супругов" не вписывается ни в одну из стандартных категорий, таких как семья, коллеги или друзья. Эта неопределенность может привести к недопониманию и раздражению, разрушив дружелюбную атмосферу в офисе.

Макбрайд вспоминает, что, когда они с Берген вместе учились в магистратуре, их называли "офисными мужем и женой". "Я знал, почему о нас так говорят, и это действовало мне на нервы. Потому что у нее есть муж, и это не я".

"Мои отношения с коллегой - это определенно офисный брак", - написала одна из респондентов опроса Vault Office Romance Survey 2014 года.

"Мы постоянно обедаем вместе, я могу доверить ему любую тайну, а он всегда готов выслушать меня и дать совет. К счастью, его настоящая жена тоже стала мне хорошей подругой!"

Макбрайд говорит, что в целом подобные отношения полезны для работодателя, ведь они делают сотрудников счастливее, повышают производительность их труда и степень их лояльности компании.

Однако в то же время они могут вызвать зависть со стороны других сотрудников и спровоцировать обвинения в фаворитизме, особенно если речь идет об отношениях между начальником и подчиненным.

Кроме того, есть еще один минус: офисные супруги тоже могут развестись. Как написал один из респондентов опроса Vault Office Romance Survey 2015 года: "Моя офисная супруга уволилась, и я так расстроен. Мне нужна новая офисная жена".
 

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30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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