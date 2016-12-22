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Компания Huawei выросла втрое благодаря корпоративной культуре
15:22 12.12.2016 |
Во время недавнего тренинга для новых сотрудников Huawei Technologies сотни человек покидали свои спальни в кампусе компании в Шэньчжэне в 6.30 утра и отправлялись на получасовую пробежку по его обширной территории. Возможное сходство с военным лагерем для тренировки новобранцев не случайно. В одном из своих очерков основатель компании Жень Чженфэй так сформулировал свой подход к управлению компанией: «В моменты побед мы поднимаем бокалы и празднуем их вместе. В моменты поражений мы рискуем жизнью, чтобы спасти другого». Жень, бывший военный инженер, основал Huawei в 1987 г. и до сих пор сохраняет за собой должность генерального директора.
Кроме того, Жень сравнил команду Huawei со стаей голодных волков, способной победить львов, - это сравнение описывает как стиль управления Женя, так и 170 000 сотрудников корпорации. В последние пять лет Huawei поразила конкурентов, удвоив выручку до $60 млрд и став третьим в мире производителем смартфонов. По словам близких к компании источников, своим взрывным ростом она обязана, в частности, готовности сотрудников отказаться от отпусков и оплаты сверхурочных, а иногда и рискнуть жизнью во имя процветания компании.
После года работы на компанию сотрудники Huawei могут подписать «соглашение преданного сотрудника», добровольно отказавшись от оплаты отпусков и сверхурочных. Один из инженеров корпорации рассказал, что подписал такое соглашение четыре года назад, чтобы получать часть вознаграждения акциями. Акции Huawei не находятся в свободном обращении и полностью принадлежат менеджменту и сотрудникам.
Культура труда в Huawei выделяется даже на фоне других китайских компаний. Во время вспышки Эболы в западноафриканских странах в 2014 г. сотрудники Huawei продолжали работать в охваченных эпидемией странах, тогда как другие корпорации эвакуировали персонал. Впоследствии этим сотрудникам выплатили специальные бонусы.
Когда начинается кризис, сотрудники Huawei устремляются ему навстречу, тогда как другие бегут прочь, писала в ежегодном отчете компании за 2015 г. председатель совета директоров Huawei Сунь Яфан.
«Именно основатель играет важнейшую роль в формировании общих ценностей», - говорит заместитель председателя совета директоров Huawei Гуо Пин.
Влияние Женя в Huawei ощущается повсеместно. Все читают и обсуждают его посты в корпоративной сети, а некоторые менеджеры проводят для сотрудников контрольные работы, чтобы проверить знания об основателе. Один из вопросов в такой контрольной, например, был посвящен выступлению Женя, в котором он сравнил эксцентричных гениев с деформированными фруктами, некрасивыми снаружи, но приятными на вкус.
В корпорации ходят легенды о самопожертвовании некоторых сотрудников. Когда Huawei вышла на зарубежные рынки более 10 лет назад, ее сотрудники устанавливали оборудование сетей связи в Сибири при минусовых температурах, гласит «История Huawei» («The Huawei Story»), книга, написанная двумя консультантами. В Шэньчжэне инженеры хранили под столами матрасы для ночевок на рабочем месте, вспоминают бывшие сотрудники Huawei.
В ближайшие пять лет Huawei намерена стать крупнейшим производителем смартфонов в мире. Но 72-летний Жень уже отошел от повседневного управления компанией, и встает вопрос, кто может занять его место и какие изменения могут потребоваться для более успешной борьбы за талантливых специалистов с Google и Apple.
Сейчас обязанности генерального директора выполняют поочередно, сменяясь каждые полгода, три топ-менеджера, среди которых и Гуо. Жень имеет право вето по ключевым решениям, которым он еще ни разу не воспользовался, говорят в компании.
Преемник Женя уже не будет обладать таким же авторитетом, считают аналитики, в частности Дункан Кларк, президент консалтинговой компании BDA China.
Ранее Жень говорил, что его преемник не будет членом его семьи. Сейчас дочь Женя руководит финансовым управлением корпорации, сын - одним из филиалов.
Компания уже смягчает отношение к сотрудникам, стремясь привлечь молодых специалистов, менее склонных жертвовать индивидуальными потребностями во имя коллектива. Специалистам, работающим в Германии, теперь компенсируют стоимость аренды отдельных квартир. В Шэньчжэне матрасы достают из-под столов для короткого послеобеденного отдыха, а не для ночных бдений на рабочем месте.
Жень стал чаще посещать офисы Huawei в таких странах, как Уганда и Малави, где сотрудники работают в тяжелых условиях. По словам Гуо, основатель компании распорядился выделять больше средств на улучшение рабочей среды в зарубежных подразделениях. Так, Huawei наняла китайских шеф-поваров в столовые для своих сотрудников, чтобы даже вдали от дома они могли наслаждаться привычными блюдами. «Если их хорошо кормить, они не будут скучать по дому», - передает Гуо слова Женя.
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