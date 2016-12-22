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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Правда ли, что обаяние зависит от того, как быстро человек соображает?

 

Уильям фон Хип­пель из Квинс­­ленд­ско­го университета и его кол­леги-­ис­сле­до­ва­тели ­пригла­си­ли поучаствовать в эксперименте несколько­ десят­ков ­небольших групп друзей. Им предложили тесты на уровень интеллекта и личностные особенности, а затем попросили каждого как можно быстрее ответить на вопросы на общую эрудицию, например назвать драгоценный камень. Также добровольцы должны были оценить обаяние и коммуникабельность своих друзей. Оказалось, что тех, кто быстрее всех отвечал на вопросы, друзья считали более харизматичными независимо от их IQ, знаний и характера.

- Правда ли, что обаяние человека зависит от того, насколько быстро он соображает? Неужели ­харизма сводится лишь к скорости ума? Профессор фон Хиппель, защищайте свою идею!

- Мы ожидали, что харизматичными назовут самых быстрых умом, - так и вышло. Нам всем кажется, что обаятельные люди еще и сообразительны. Они убедительно говорят, но то, чего мы и не предполагаем. У них всегда наготове оригинальный ответ или неожиданное сравнение, и никогда не знаешь, что от них ждать. С ними интересно.

- Чтобы считаться ­сообразительным, как быстро надо думать?

- Самые быстрые в нашей выборке называли драгоценный камень через 400 миллисекунд, самые тугодумы - более 900 миллисекунд.

- Разница-то ничтожная.

- На простой вопрос или задание, скажем на сопоставление изображений, почти любой из нас может ответить меньше чем за секунду. Но скорость, с которой вы осмысливаете простейшую проблему, легко экстраполировать на более сложные вещи. Допустим, если вы скажете: «Хочу тебе признаться: я гей», - я удивлюсь, если считал, что вы натурал. Но мне нужно ответить вам сразу, потому что иначе вы можете неправильно истолковать заминку - даже если я ничего не имею против геев. ­Социальные условности требуют быстрой реакции. Когда мой брат сказал родителям, что женится, они, считая, что ему слишком рано заводить семью, долго-долго молчали в трубку, прежде чем выдавили из себя поздравления. Такое не забывается. Ты не отвечал какие-то полторы секунды, а все уже поняли, что у тебя на уме.

- Но ведь вы говорите об обще­нии, при чем тут вопросы на эрудицию?

- Верно, но мы полагаем, что скорость мышления развивалась у человека в том ­числе и как способ производить впечатление на других. Похоже, наш мозг не увеличился бы до таких размеров, если бы мы просто осмысляли факты. Многие ученые утверждают, что развитие мозга нацелено на выживание в сложной социальной среде. По­этому, вероятно, многие интеллектуальные навыки, благодаря которым мы решаем абстрактные задачи, изначально появились у нас не для этого, а чтобы мы умели общаться друг с другом.

- Может быть, умные люди от природы самые обаятельные? Нельзя ли предсказать харизму по IQ?

- Скорость мышления и правда надежно отражает IQ, и мы рассчитывали, что уровень интеллекта позволит предсказать степень обаяния: чем больше знаешь, тем быстрее у тебя рождаются ассоциации. Но важно понимать, что скорость мышления не равна IQ: бывают и интеллектуалы-тугодумы, и глупцы с мгновенной реакцией. Наше исследование показало, что сам по себе коэффициент интеллекта (с поправкой на скорость) напрямую не связан с харизмой. То есть чтобы тебя считали обаятельным, важно отвечать быстро, а не умно.

- А если добровольцы ­отвечали неправильно?

- Неважно. Тем более что они почти не ошибались. Назвать драгоценный камень ­просто. И мы проверяли не ум, а скорость реакции.

- Я придумала последний ­вопрос примерно за 200 милли­секунд. Здорово, правда?

- Отлично, но я был бы еще больше поражен, если бы вы так же быстро придумали ответ!

- Быстрое мышление вроде бы должно «дружить» с другими социальными навыками. Но ваше исследование не подтвердило этого.

- Мы даже повторили эксперимент, потому что и сами были уверены, что скорость реакции говорит об уровне социализации, например об умении приспосабливаться к обстоятельствам, поднимать другим настроение и т. д. Первое исследование не ­выявило никакой корреляции - и второе, когда мы расширили понятие социальных навыков, тоже. Почему - не знаю.

В первом эксперименте ­уровень харизмы определялся тремя ­вопросами: насколько этот человек обаятелен; насколько он остроумен; насколько тонкое у него чувство юмора. Вопросы на социальные навыки были такими: умеет ли этот человек улаживать конфликты; комфортно ли ему в разных социальных ситуациях; хорошо ли он понимает чувства других? Во втором эксперименте мы добавили еще три вопроса: чувствуют ли люди себя спокойно рядом с ним, легко ли он общается, умеет ли ладить с людьми?

- Как вы вообще определяете обаяние?

- Харизма - это, знаете, как порнография: трудно описать, но легко узнать. По-моему, можно быть и обаятельным, и противным одновременно. Яркий пример - Дональд Трамп: совершенно не умеет себя вести, но притягателен. Люди следят за ним как завороженные, потому что не знают, что он выкинет в следующую минуту. Джеб Буш, наоборот, начисто лишен харизмы. Вы заранее знаете, что он скажет, - и что это будет занудно. Но наверняка за ­праздничным столом или за ­столом переговоров он куда приятнее Трампа. Полагаю, многие политические лидеры обладают харизмой, но с социальными ­навыками у них плоховато.

- То есть быстрые умом руководители-краснобаи хороши для компании, даже если не блещут в обществе?

- Харизматичные лидеры умеют увлекать за собой. Они могут изменить курс развития компаний, внушить людям доверие и нацелить их на нужные проблемы. Ускорить свою ментальную реакцию почти невозможно, но по ней можно определить, кому из сотрудников удастся зажечь организацию, а кому это не дано. Если вам нужны большие перемены, делайте ставку на харизматичных руководителей.

- А если мне надо обаять начальника, чтобы убедить его в чем-нибудь, как лучше действовать?

- Скажу честно: это довольно рискованно. В быстро мыслящих людях нас впечатляет не просто скорость, но и способность быстро, я бы даже сказал параллельно перебрать множество вариантов идеи. Чтобы продемонстрировать это умение, нужно реагировать не только быстро, но и иначе, чем все прочие. Но в таком случае вы рискуете сморозить глупость или кого-нибудь задеть. Это опасно. Так и хочется снова привести в пример Трампа, хотя в мире множество куда более приятных харизматиков. Ну да, не оригинальничайте - чтобы не сесть в лужу.

- Как этого избежать?

- Мне кажется, обаятельным мерзавцем быть хуже всего. Надо постараться быть обаятельным - и при этом хорошим.

По материалам: Ведомости
 

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25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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