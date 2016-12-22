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Топливно-энергетический комплекс
Forbes назвал самых высокооплачиваемых спортсменов в истории
23:32 06.12.2016 |
Майкл Джордан
Американский журнал Forbes составил рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов в истории. В список в том числе вошли люди, уже завершившие спортивную карьеру.
Баскетболист Майкл Джордан стал самым высокооплачиваемым спортсменом в истории по версии Forbes. По данным издания, за свою карьеру в спорте Джордан заработал $1,7 млрд.
Следом за Джорданом идут гольфисты. Второе место в списке самых высокооплачиваемых спортсменов в истории досталось Тайгеру Вудсу. Его совокупный доход, по оценкам издания, составил $1,65 млрд. На третьем месте - скончавшийся в сентябре Арнольд Палмер. По оценке Forbes, за свою спортивную карьеру гольфист заработал $1,35 млрд. Четвертое место занимает Джек Никлаус, доход которого Forbes оценил в $1,15 млрд.
Первую пятерку замыкает семикратный победитель «Формулы-1» гонщик Михаэль Шумахер, заработавший, по оценкам Forbes, $1 млрд. В первую десятку списка самых высокооплачиваемых спортсменов в истории также вошли баскетболист Коби Брайант ($770 млн), боксер Флойд Мейвезер ($765 млн), гольфист Фил Микельсон ($760 млн), футболист Дэвид Бекхэм ($730 млн), баскетболист Шакил О'Нил ($700 млн).
При составлении рейтинга Forbes учитывал доходы спортсменов начиная с 1990 года в виде зарплат, премий, призовых, а также поступления от рекламных контрактов, выступлений и продаж книг. Доходы от инвестиций и налоговые вычеты при подсчетах не учитывались. Суммы были скорректированы с учетом курса доллара в 2016 году.
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