Многие считают, что материальное благополучие и успех в карьере сопутствуют, в первую очередь, бездушным и черствым по натуре людям, склонным все ставить под сомнение, а также отрицающим такие поведенческие мотивы, как стыд, сочувствие, жалость, поскольку они не соответствуют их личным интересам. Немецкие социологи утверждают, что это не так. Более того, цинизм является препятствием на пути к успеху и ведет к социальному регрессу, подчеркивает в беседе с DW ученый Даниэль Элебрахт (Daniel Ehlebracht), сотрудник кафедры социологии и социальной психологии Кельнского университета.

Опасная установка

Такая личностная позиция, как цинизм, отрицательно сказывается на психике человека, рано или поздно приводит к его эмоциональному выгоранию и в конечном итоге вредит его профессиональному успеху - важнейшей составляющей развития и социального здоровья личности. К такому выводу пришли Даниэль Элебрахт и его коллеги - социологи Кельнского университета - в результате целого ряда специальных исследований, проводимых ими на протяжении десяти лет в Германии и многих других европейских странах, а также в США. К участию в своих репрезентативных опросах ученые привлекли без малого 20 тысяч человек - представителей самых разных профессий, социальных и возрастных групп.

Респонденты проходили сложные психологические тесты, а их отношение к жизни оценивалось по шкале цинизма. И в результате обнаружилось: у отъявленных циников доходы ниже, чем у тяготеющих к идеалистическому восприятию мира и верящих в моральные ориентиры людей, открытых и обладающих широким взглядом на вещи. В Германии, например, эта разница составляет, в среднем, около 300 евро в месяц. Не говоря о том, что ментальная установка циника мешает профессиональной социализации - в том числе, налаживанию отношений с коллегами.

Работа в команде - примета времени

У Даниэля Элебрахта есть тому объяснение. "Циники не потому становятся циниками, что зарабатывают мало, а недостаточно зарабатывают потому, что у них циничное отношение к жизни. Циник старается отстраняться от работы в команде, поскольку ему постоянно кажется, что его хотят обвести вокруг пальца, использовать в своих интересах. И потому работать над достижением поставленных целей он старается в одиночку - пусть даже сотрудничество с другими сулит финансовую выгоду", - поясняет ученый.

Жизнь в мрачных тонах

Типичный циник - это "эмоционально неустойчивый, нервный, мнительный, ранимый, подозрительный, пессимистически настроенный человек. Он практически в каждом видит недоброжелателя, никому не доверяет. У него в голове не укладывается, что в большинстве своем окружающие его люди абсолютно бескорыстно готовы помочь ближнему, на них можно положиться, и они вовсе не представляют собой коварных типов, только и думающих о том, как бы поэффективнее использовать других в своих целях", - так описывает циничного человека Даниэль Элебрахт.

Как отмечает немецкий ученый, циники очень эгоистичны и ставят себя выше других людей. Одним из доказательств тому может стать, например, содержание их деловой переписки. Так, циник слишком часто употребляет местоимение "я". К слову, это частое употребление "я" свидетельствует также о склонности человека к депрессиям и тревожности. В противоположность подобным людям, отличающийся стабильной психикой человек отдает предпочтение местоимению "мы", подчеркивает эксперт.

Во время одного из исследований немецкими учеными были сделаны видеозаписи, демонстрирующие то, как тяготеющие к цинизму респонденты реагируют на различные конфликтные ситуации. Оказалось, что во время разногласий циники чаще выражают презрение по отношению к оппонентам, нежели более адекватные люди.

Как преодолеть в себе скепсис

"Циники также не склонны идентифицировать себя со своей фирмой и мало что делают во благо компании - в частности, не оказывают бескорыстной помощи коллегам, не проявляют особой лояльности по отношению к работодателю, не принимают участия в подготовке к корпоративным праздникам, мало общаются с коллегами и вообще держатся на работе особняком", - перечисляет Даниэль Элебрахт.

Но как зарождается в человеке цинизм? "Исследования показали: чем образованнее человек, тем он менее склонен к проявлению цинизма. Помимо недостаточно высокого уровня образования, свою лепту в формирование циничного отношения к жизни вносит и негативный социальный опыт. "К примеру, если человек на рабочем месте подвергается моббингу, если с ним поступали нечестно и несправедливо", - указывает эксперт.

Впрочем, как утверждает Даниэль Элебрахт, циничный человек вполне может "исправиться" и трансформироваться в идеалиста. "По-моему, хорошая стратегия, позволяющая победить в себе цинизм, - это научиться в простых бытовых ситуациях доверять людям, преодолеть страх, что тебя могут обмануть. Например, получая сдачу в киоске, не пересчитывайте ее, а просто поверьте в честность продавца. То же самое - и на работе: вместо того чтобы постоянно быть начеку и не расставаться с мыслями о том, что коллеги хотят тебя "подставить", лучше поделитесь с ними своей концепцией по поводу реализации нового проекта и окунитесь с головой в дело. Поверьте, жить сразу станет намного легче", - советует сотрудник кафедры социологии и и социальной психологии Кельнского университета Даниэль Элебрахт.