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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Западная культура труда глазами китайцев: всё очень необычно

 

О том, как жители западных стран приспосабливаются к китайской культуре труда, было сказано немало. Обозреватель BBC Capital попыталась выяснить, насколько силен культурный шок, который испытывают китайцы, уехавшие работать за границу.

Пять лет назад Шаньшань Чжу переехала из китайского Куньмина в Нидерланды, чтобы познакомиться с западной культурой.

Она знала, что в Европе рабочая жизнь устроена иначе, чем у нее на родине, но особенно ее поразила одна вещь.

В обеденное время офисные сотрудники в Китае могут потратить от одного до двух часов на то, чтобы вместе сходить в ресторан или ускользнуть домой, чтобы подремать.

В Нидерландах же принято тратить на обед не более получаса, за которые работник успевал лишь перехватить бутерброд.

Чжу работает оператором колл-центра и переводчиком в международной информационной компании. Ей удалось быстро приспособиться к более короткому обеденному перерыву, и своей работой она довольна.

В то же время она говорит: "На родине у меня есть друзья, которые жить не могут без дневного сна. Мне кажется, им трудно было бы привыкнуть к такой культуре труда".

Англоязычные СМИ часто предупреждают о культурном шоке, ожидающем жителей западных стран в Китае, но вот об обратной ситуации практически никто ничего не рассказывает.

 Шаньшань Чжу в Лиссабоне, Португалия, в 2016 году


Однако учиться и работать на Запад приезжает все больше китайцев, и очень многое здесь они находят необычным.

За границу переезжает все больше китайских фирм, а с ними - и их руководство. Возможно, именно представителям Запада следует быть более внимательными к чужой культуре.

В одних только США в 2015 году работникам из Китая и членам их семей было выдано в четыре раза больше виз, чем десятилетием ранее.

"Китайские фирмы интересуются заграничными активами и покупают их с бешеной скоростью", - говорит Эрик Тун, занимающий должность доцента кафедры китайского предпринимательства имени Питера Мурса в бизнес-школе Саид Оксфордского университета.

"Именно поэтому так важно понимать культуру труда и принципы организации работы, характерные для этой страны" - поясняет он.

Сбросить темп

Приезжая на Запад, многие китайцы понимают, что прежде всего им нужно привыкнуть к более медленному темпу работы.

Ифэн Ли, выросший на севере Китая, а сейчас живущий в Бирмингеме (Англия), с этим согласен.

"Единственное, что может шокировать китайцев в Великобритании - это то, как долго все делается", - говорит он.

"Например, в Китае, чтобы открыть банковский счет, не нужно ждать - для этого достаточно просто прийти в банк".

Некоторое время поработав в агентстве недвижимости, 32-летний Ли основал собственную компанию под названием Essence Property Investment and Management. Он регулярно приезжает в Китай, чтобы решать деловые вопросы.

"В Китае, увидев подходящее вам помещение, вы можете сразу же пойти в офис продаж и сказать, что ключи вам нужны завтра, это не проблема. Бизнес делается очень быстро", - рассказывает он.

Тун говорит, что многие китайские бизнесмены удивлены тем, насколько размеренный в Европе распорядок дня.

 Юрист Джек Чен, покинувший родину 12 лет назад, говорит, что сверхурочная работа в Китае считается нормой


"В Китае от сотрудника ожидают, что он будет работать без остановки, пока не сделает все, что нужно", - рассказывает он.

По словам юриста Джека Чена, работа в вечернее и ночное время, а также по выходным в Китае считается нормой.

Сам Чен покинул родину 12 лет назад и сейчас руководит подразделением по работе с клиентами из Китая в компании DBB Law в Брюсселе (Бельгия).

"Если я попрошу своего бельгийского коллегу поработать со мной на выходных, чтобы встретиться с китайским клиентом, он может согласиться, но это не считается нормой. В Бельгии выходные считаются временем для семьи и друзей".

Высказывать свою точку зрения

Чен говорит, что в Европе правила поведения в офисе проще - отчасти потому, что иерархия здесь не настолько строгая, как в Китае, где "начальник - действительно самый главный, социальный статус в офисе очевиден и очень важен, а в разговоре с начальником обязательно нужно выражать свое уважение".

По его словам, это приводит к тому, что в Китае сотрудники очень тщательно продумывают то, как представить свои взгляды и идеи. Ему кажется, что на Западе они могут более свободно выражать свое мнение.

"Если я не согласен с начальником, я просто говорю, что думаю, даже в присутствии всех своих коллег. Они не увидят в этом ничего плохого. Здесь над боссом даже можно пошутить", - говорит он.

"В Китае нужно тщательно обдумывать все, что собираешься сказать, чтобы это прозвучало приемлемо. А в Европе можно говорить, что хочешь", - добавляет Чен.

До переезда в Брюссель Чен работал во Франции, Англии, Голландии и Германии.

"Когда я прихожу в новый офис во время собрания, я вижу, как коллеги и партнеры обмениваются мнениями. Я замечаю различия и привыкаю к новому стилю общения", - говорит он.

Дезмонд Со - основатель гонконгской компании East-West Institute of Applied Etiquette, предлагающей курсы обучения деловому этикету и навыкам коммуникации для руководящих сотрудников из "Большого Китая". Он говорит, что большинству китайцев нелегко выражать свою точку зрения на работе.

"В Китае я очень часто видел способных сотрудников, которые просто не могли взять слово и поделиться своими идеями. Что еще хуже, после этого они иногда переживают из-за того, что их недооценивают. Но в западной деловой культуре все совершенно не так", - говорит он.

"Мы учим людей без стеснения отстаивать свои идеи, а также с достоинством признавать свои заслуги... потому что в западной предпринимательской среде нужно стараться продвигать себя".

Именно с этим столкнулась Синди Инь, когда переехала в Северную Америку, оставив работу учителя в Гуанчжоу.

Сейчас ей 47 лет, она живет в Нью-Йорке и владеет онлайн-платформой Rosypad для заключения сделок с недвижимостью. Она вспоминает, как впервые устроилась на должность агента по продаже недвижимости: работодатель постоянно призывал ее делиться своим мнением и не стесняться этого.

"Мне это очень нравилось, и я старалась высказываться чаще. Мне просто нужно было привыкнуть к этому. В Китае в то время было принято беспрекословно слушаться начальника, и мы не привыкли выражать свои мысли".

Ностальгия

Шэрон Цзинь родилась в Пекине, переехала в США 20 лет назад и получила гражданство этой страны. Ей 47 лет, она живет в пригороде Чикаго и работает разработчиком программного обеспечения.

Она говорит, что китайцы, приезжающие в США в последнее время, по своему мировоззрению очень отличаются от предыдущих поколений.

Цзинь также исполняет обязанности консула в сообществе эмигрантов InterNations и занимается организацией мероприятий для эмигрантов из многих стран, в том числе новоприбывших китайцев в возрасте от 20 до 40 лет.

"Иногда они говорят, что им не хватает роскоши и комфорта, которые были у них в Китае, - говорит она. - Одна девушка сказала, что скучает по Шанхаю, потому что там очень много кафе, и город намного чище, чем Чикаго".

"Они сравнивают материальное благополучие в США и Китае, и США не всегда одерживают верх. Двадцать лет назад всё было наоборот", - подчеркивает Цзинь.

 Шэрон Цзинь переехала в США 20 лет назад. Она помогает молодым китайцам ассимилироваться на новом месте


"Почти 100% представителей моего поколения, переехавших в США, и я в том числе, прибыли сюда с мыслью о том, что нужно получить грин-карту и остаться здесь", - рассказывает она.

По ее словам, сегодня молодые китайцы планируют поработать в США лет десять, а затем вернуться в Китай, чтобы купить дом или ухаживать за родителями.

В 2015 году учиться за границу уехало рекордное число китайских студентов - 523 700 человек.

Однако, согласно данным министерства образования Китая, в последние годы примерно 70-80% из них возвращаются на родину из-за благоприятной обстановки на местном рынке труда.

Как говорит Цзинь, "возвращение в Китай становится все более популярным".
 

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