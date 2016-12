Билл Уоткинс, бывший гендиректор производителя жестких дисков Seagate Technology, любил вывозить сотрудников группами по 200 человек на 40-километровые гонки по Новой Зеландии. Джеффри О'Брайен описал «Эконедели» Seagate в журнале Fortune. Программа была задумана не как награда, а как система «экстремального тимбилдинга». Уоткинс, писал О'Брайен, «думает, что его «Эконеделя» <...> помогает работе в команде и сотрудничеству».

Но гораздо чаще для построения команд используют стандартные мероприятия: совместные выезды, веревочные курсы, «падение на доверие», игры. Все они требуют затрат времени, внимания и денег, но главное - участники не видят в них большого толка. Особенно часто высмеивают «падение на доверие»: это упражнение воспринимается как клише менеджерской беспомощности - в стиле карикатур Дилберта.

Понятно, что все хотят построить сплоченные высокопроизводительные команды, но должен же быть способ получше! И, похоже, он уже найден. Кевин Ниффин с группой исследователей Корнелльского университета предложили простой метод: помогайте сослуживцам питаться вместе.

Приготовление и совместное поглощение пищи кажется слишком приземленным делом, чтобы заинтересовать исследователей или менеджеров. Но трапеза - самое древнее и важное занятие, каким бы обыденным оно ни казалось.

В другом исследовании Ниффин спрашивал испытуемых, насколько сильной бывает ревность, если человек узнает, что его романтический партнер ежедневно общается со своим «бывшим» или «бывшей». Так вот оказалось, что общие ланчи возбуждают ревность гораздо сильнее, чем обмен сообщениями по электронной почте, телефонные разговоры или, что особенно интересно, личные встречи, но не за столом.

Итак, оказалось, что совместная еда создает особый тип близости. Но что это означает для команды?

Ниффин с коллегами написали о пожарных, которые готовят и едят вместе во время смены. Совместный ужин на пожарной станции - традиция со своей мифологией (есть даже куча кулинарных книг для пожарных). Исследователи заинтересовались, действительно ли огнеборцы, которые едят вместе, лучше справляются со своим делом.

Ниффин побывал на 13 пожарных станциях в среднем американском городе, а потом опросил 395 пожарных. Город обеспечивает эти станции кухнями и столовыми, но не оплачивает сами продукты, так что огнеборцы скидываются, договариваются о меню, дежурят по кухне и готовят сами. Участие необязательно, но на многих пожарных станциях оно стало социальной нормой. Женатые обычно едят дома, а потом, второй раз, - на станции. Вегетарианец приносит свою еду и готовит на станции, чтобы поесть вместе со всеми. Они говорят, что для них команда - это вторая семья, а когда расчет отдыхает, в центре внимания - еда. Совместная еда, по мнению пожарных, - главный фактор слаженной работы.

Затем, проведя опрос офицеров в отделах пожарной охраны, Ниффин нашел подтверждение этому мнению - существенную положительную корреляцию между сидением за одним столом и качеством работы команды. Уровень взаимодействия у людей, которые ели вместе, оказался гораздо выше - примерно в 2 раза. Ниффин считает, что общее занятие - сбор денег, планирование, разговоры, уборка и, конечно, сама еда - помогает им кооперироваться и в основном деле. «То, что со стороны кажется пустой тратой времени, очень важно для производительности», - пишут они.

Если продумать, где, когда и как ваши сотрудники питаются на работе, и вложиться в этот процесс, положительный эффект гарантирован. Во многих крупных компаниях есть кафетерии (часто их обслуживают сторонние компании), но Google, например, идет дальше и предлагает множество разных блюд бесплатно. Сотрудники скорее останутся на ланч в своем здании или возле него, если здесь можно подкрепиться, особенно даром. И это повышает не только выработку (меньше времени на перемещения), но и вероятность того, что сослуживцы будут есть за одним столом.

Результатами исследования могут воспользоваться и компании, где нет кафетерия, а питание не дотируется. Почему бы начальнику не организовать еду в складчину для группы или вывести всех на ланч в ближайшее кафе? Планируя очередной выезд, вместо «падения на доверие» предложите членам команды вместе приготовить сложные блюда.

Исследователи предостерегают: не переборщите. У совместной трапезы есть и оборотная сторона. Во-первых, изоляция. Если люди общаются только внутри группы, то есть опасность отстранения от организации и от внешнего мира. Во-вторых, новички могут чувствовать, что их вынуждают быть как все; тесно сплоченные команды подчас отпугивают. В-третьих, команда иногда превращается в стаю, подвергает остракизму и выдавливает тех, у кого результаты хуже. Ниффин наблюдал этот феномен среди пожарных.

В большинстве случаев, однако, преимущества перекрывают все эти издержки. Архитекторы и дизайнеры офисов любят говорить о том, как важно место для случайных встреч, которые «стимулируют совместный поиск». (Стив Джобс не зря хотел, чтобы все туалеты в новой штаб-квартире Pixar находились в центре этажа и работающие в разных отсеках невольно пересекались.) Случайные встречи, безусловно, сближают сотрудников, но гораздо полезнее дать им место, время и стол для совместных трапез.

Об исследовании - Eating Together at the Firehouse: How Workplace Commensality Relates to the Performance of Firefighters, Кевин Книффин, Брайан Вансинк, Кэрол М. Девин, Джеффри Собал