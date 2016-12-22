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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Как основатель PayPal будет мирить Дональда Трампа с Кремниевой долиной

 

Миллиардер Питер Тиль, основатель PayPal - один из немногих воротил Кремниевой Долины, кто открыто поддержал кандидата Дональда Трампа. Теперь Тиль войдет в администрацию нового президента, чтобы помирить его с Кремниевой Долиной.

Facebook обязан своим существованием не только Марку Цукербергу. Первым инвестором этой соцсети был Питер Тиль. Он вложил в предприятие полмиллиона долларов, указывал основателям, когда лучше соблазнять следующих инвесторов, и в итоге вышел из компании со своим первым миллиардом.

Теперь у Тиля, по версии Forbes, $2,7 млрд. У Трампа $3,7 млрд. В остальном разница между этими героями гораздо больше. Тиль прославился виртуальными предприятиями, а Трамп - недвижимостью. Тиль иммигрант, то есть один из тех, против кого Трамп высказывался самым враждебным образом, из-за чего против кандидата-республиканца выступало большинство лидеров Кремниевой долины. Да еще СМИ сообщали о гомосексуализме Тиля. И при этом он открыто поддержал кандидата в президенты с мягко говоря традиционными ценностями.

Тиль, как и Трамп, считает ошибкой сложившееся положение вещей, когда побережья Америки богатеют, а глубинка приходит в упадок. Опора Трампа - глубинка, жители штатов без морских границ. Им надоело, что экономика растет без них, да еще за счет иммигрантов. Тиль эту проблему обозначил, выступая в Национальном пресс-клубе 31 октября: «В богатых пригородах Вашингтона люди живут отлично. В Кремниевой долине, где я работаю, люди живут шикарно. Но большинство американцев не живут возле Вашингтона или у бухты Сан-Франциско. Большинство американцев к этому процветанию не имеют отношения».

Эту речь Тиль произнес, когда шансы Трампа на победу, казалось, таяли - за три недели до этого были опубликованы сексистские высказывания кандидата.

Свое выступление Тиль подкрепил материально - пожертвовав $1,25 млн на кампанию Трампа. И теперь войдет в администрацию будущего президента. В какой должности - не говорит. Что именно будет делать - тоже не говорит. Наблюдатели полагают, что он будет советником, главная задача которого - помирить Кремниевую долину с Белым домом. И вряд ли для этого есть лучший кандидат.

Эта задача легче, чем может показаться. Тиль рассказывает, как незадолго до выборов ужинал с одним известным венчурным инвестором и тот признался, что будет голосовать за Трампа, хотя публично говорит обратное.

Большинство лидеров Кремниевой долины до выборов объявляли себя противниками Трампа. Марк Цукерберг говорил, что за этого кандидата голосуют напуганные люди. Джеф Безос, гендиректор Amazon, считал, что Трамп «разлагает демократию».

Но не прошло и суток после выборов, как их настроения поменялись. Цукерберг, которого Трамп ругал за использование иммигрантского труда, сообщил, что полон надежд. Безос, которого Трамп обвинял в уклонении от налогов, поздравил его с победой: «Желаю ему всяческих успехов в служении стране».

Так что у Тиля неплохие шансы справиться со своей новой миссией - по крайней мере, он уже не белая ворона, которой казался на фоне либералов-инноваторов.

Несостоявшийся судья

Питер Тиль родился в Германии, а когда ему был год, семья переехала в США. В Стэнфорде он изучал философию и право и одно время мечтал стать судьей Верховного суда. Но проработав год помощником судьи, ушел в бизнес. Сначала торговал деривативами, в 1996 году основал собственный инвестиционный фонд - Thiel Capital Management, а еще через два года с тремя партнерами запустил платежную систему PayPal.

На эту платформу Тиль возлагал колоссальные надежды - он считал, что она должна освободить мир от инфляции, с помощью которой правительства обкрадывают население. «PayPal предоставит гражданам всего мира больший контроль над своими валютами, чем когда-либо раньше», - говорил он в 1999 году. А три года спустя систему купила компания интернет-аукционов eBay за $1,5 млрд. За свои 3,7% акций Тиль получил примерно $55 млн.

Освободить мир от инфляции - не единственная мечта Тиля. Он хочет, чтобы люди избавились вообще от любых ограничений. В университете он прославился тем, что основал Stanford Review - журнал, в котором обменивались точками зрения консерваторы и либертарианцы.

Себя Тиль с юности считал себя либертарианцем - то есть сторонником неограниченных свобод. Неограниченных настолько, что демократам и не снилось. Он, в частности, полагал, что смерть - не неизбежна. Но в университетские годы Тиль еще думал, что демократия - это и есть способ достижения свободы. А семь лет назад объявил, что это не так: «Я больше не верю, что свобода и демократия совместимы».

Проблема в том, пишет Тиль, что государствами управляют политики, которые расплачиваются за поддержку граждан через вмешательства в экономику. «Таким образом, критичным становится вопрос, как освободиться не через политику, а от нее».

Тиль указывает три пути, ведущих к свободе: интернет, космос и океан. Интернет позволяет создавать сообщества, неподконтрольные государству. «Начиная новый интернет-бизнес, предприниматель может создать новый мир. Есть надежда, что эти новые миры повлияют на существующее социальное и политическое устройство и изменят его». Очевидно, принимая решение инвестировать в Facebook, Тиль руководствовался не только предпринимательским чутьем, но и стремлением к свободе для всего человечества.

По этой же причине он вложил $120 млн в SpaceX, которая разрабатывает ракеты-носители и космические корабли. «Космос из-за своих размеров предоставляет неограниченные возможности скрыться от мировой политики», но «ракетные технологии недалеко продвинулись с 1960-х годов», поэтому надо удвоить усилия по коммерциализации космоса. Впрочем, раньше второй половины этого столетия осуществления этого проекта ждать не стоит, предупреждает Тиль.

Рассчитывает ли Тиль жить в этом светлом будущем, неизвестно. Но он немало делает для этого. Во-первых, заплатил за криогенную заморозку своего тела после смерти - оно избежит разложения, а когда появятся соответствующие технологии, будет разморожено и возвращено к жизни.

Тиль финансирует и исследования по замедлению старения. Отвечая два года назад на вопрос, каких личных достижений ему еще не хватает, он сказал: «Определенно, сфера, к которой я отношусь с большой страстью - это борьба со старением. Это область на удивление мало изучена. А на планете каждый умирают 100 тыс. человек, в основном от проблем, связанных со старением».

Тиль рассчитывает на заселение океанских просторов - это, по его мнению, дело недалекого будущего. «Возможно, мы уже достигли стадии, когда заселение океана будет окупаться. Или скоро достигнем». Речь о строительстве огромных платформ, на которых можно будет ставить дома. Этими разработками занимается Seasteading Institute, в который Тиль вложил $500 тыс. в 2008 году, а позже еще $750 тыс. Научившись жить посреди океана, люди, по замыслу проектировщиков, смогут создавать новые страны и там экспериментировать с государственным устройством, пока не выработают модель лучше той, что действует теперь. «Судьба нашего мира, - писал Тиль, - может зависеть от усилий одного-единственного человека, который построит или распропагандирует механизм свободы и сделает мир безопасным для капитализма».

Сейчас же капитализм, то есть проявление истинной свободы, в опасности, считает Тиль. Именно этим он обосновывал свою поддержку Трампа. «[Эти выборы] не так безумны, как состояние страны». По его словам, стоимость здравоохранения зашкаливает, выпускники университетов не могут расплатиться по образовательным кредитам, доходы стагнируют, а государство ведет войны за границей.

При этом элиты - ни республиканцы, ни демократы - не справляются с управлением. «В президентство Джорджа Буша-мл. лопнул жилищный пузырь, из-за чего экономика до сих пор в застое. Но странным образом забыто, что этот пузырь был всего лишь попыткой компенсировать потери от краха предыдущего десятилетия. В 1990-х, во время президентства Билла Клинтона, раздулся пузырь фондового рынка, который с грохотом лопнул в 2000 году». Было бы безумием ожидать, что избиратели смирятся с переходом власти от одной политической династии к другой, полагает Тиль: «Им надоело вранье».

Трамп, по его словам, тем и хорош, что он не политик. Тиль и раньше поддерживал аутсайдеров. В 2007 году, например, он финансировал кампанию Рона Пола, но когда тот не смог добиться выдвижения от Республиканской партии, переключился на Джона Маккейна. В 2012 году он снова финансировал Пола - снова безуспешно, тогда он выступил на стороне Митта Ромни. Наконец, пришел черед Трампа, и с этим аутсайдером Тиль угадал.

«Я строю компании и поддерживаю людей, которые строят новое - от соцсетей до космических кораблей, - говорил он на съезде Республиканской партии в июле. - Я не политик. Но и Дональд Трамп не политик. Он строитель, а Америку надо перестраивать».

Критикам Трампа Тиль предлагает не зацикливаться на самых смелых и возмутительных высказываниях нового президента. Стена на границе с Мексикой, по мнению инвестора, означает только то, что в стране будет более разумная иммиграционная политика. Правда, на официальном сайте Трампа стена значится первым пунктом программы.

От некоторых заявлений Трампа Тилю все-таки пришлось открещиваться. Например, его высказывания о женщинах Тиль считает недопустимыми. Обещание президента запретить мусульманам въезд в страну ему непонятно: «Я против тестов на вероисповедание. Я точно не сторонник выражений, которые Трамп использовал всякий раз, когда поднималась эта тема. Но важно отличать вот что - СМИ всегда воспринимают Трампа буквально. Всерьез не воспринимают, а буквально - всегда».

Со СМИ у Тиля вообще непростые отношения. В августе обанкротился новостной сайт Gawker, не пережив приговор флоридского суда, по которому он должен был заплатить $140 млн рестлеру Халку Хогану. Вина этого СМИ заключалась в том, что в октябре 2012 года на сайте была опубликована видеозапись, как Хоган занимается сексом с женой друга. Выяснилось, что судебные расходы борца финансировал Тиль.

Медиа-сообщество было в шоке, сторонники свободы слова били тревогу - от либертарианца такого не ожидали. Это было тем более странно, что Тиль помогает Комитету защиты журналистов - это некоммерческая организация, ставящая своей целью оградить журналистов от преследований за распространение информации. Но Тиль аргументы своих критиков отметает: «Если снимаешь, как люди занимаются сексом с их разрешения, то ты порнограф. А если без - то, как нам теперь объясняют, ты журналист. Да это оскорбление для журналистов».

Но иск Хогана был только поводом, которым Тиль с радостью воспользовался. На самом деле зуб на Gawker у него был с 2007 года, когда сайт сообщил, что Тиль - гей. Бизнесмен, ревниво оберегающий свою частную жизнь, был вне себя. В 2009 году он сказал, что сайт - это «Аль Каида Кремниевой долины».

Тиль вообще считает, что секреты нуждаются в неусыпной защите. И не только в частной жизни. «Всякий великий бизнес строится на секрете, - писал он в книге «От нуля к единице», вышедшей в 2014 году. - Великая компания - это заговор с целью изменить мир; если делишься с кем-то секретом, этот человек вступает в заговор».

Друг парадоксов

Но не всякое изменение мира Тилю по душе. В 2003 году он с партнерами основал Palantir Techologies, занимающуюся программами по обработке крупных массивов данных. Первыми клиентами стали ЦРУ, Минобороны, ФБР и другие спецслужбы, выведывающие секреты тех, кто считает, что мир можно изменить только насилием - террористов.

Компания быстро раскрутилась и стала поставлять программы правительствам штатов и муниципалитетам, а потом и частным фирмам - в основном в финансовом секторе. На бирже акций компании до сих пор нет - управлять таким бизнесом публично было бы затруднительно, объяснял гендиректор Алекс Карп в 2013 году. Но это не помешало Palantir стать одной из самых дорогих частных компаний в Кремниевой долине - Forbes оценивает ее стоимость в $20 млрд, а Тиля считает ее крупнейшим акционером.

Правда, недавно Карп, учившийся с Тилем одной группе в Стэнфорде, передумал - работники компании должны знать, что акции, которыми они владеют, получат справедливую рыночную оценку, иначе Palantir все сложнее конкурировать с другими компаниями Долины на рынке труда.

А трудовые отношения и так доставили Palantir немало хлопот. В сентябре Министерство труда подало на компанию в суд, сочтя, что она дискриминирует выходцев из Азии при приеме на работу. В иске ведомство указало, что Palantir, отбирая инженеров из 130 кандидатов, предложила работу 17 белым и только четырем азиатам, хотя их среди подавших заявления было 73%: «Вероятность, что это случайный результат, примерно один к миллиарду».

Тиль комментировать иск не стал, а Palantir выпустила заявление, что 25% ее работников - азиаты. Но если ведомство сумеет доказать свою правоту, это не будет выглядеть слишком странно на фоне заявления Тиля о «более разумной иммиграционной политике», которую заготовил Трамп.

На чем зарабатывал Питер Тиль

* Инвестиционный фонд Thiel Capital Management

* Платежная система Paypal

* Хедж-фонд Clarium Capital

* Соцсеть Facebook

* Венчурный фонд Founders Fund

* Программная компания Palantir Technologies

* Международный инвестфонд Valar Ventures

* Инвестфонд Mithril Capital Management

Так говорит Тиль

«В наше время великая задача либертарианцев - найти способ уйти от политики во всех ее проявлениях, от тоталитарных и фундаменталистских катастроф до неразмышляющего демоса, который управляет так называемой «социальной демократией».

«Психологически мы относимся к старению, сочетая принятие и отрицание. Принятие - «это произойдет, и мы ничего не можем с этим поделать. Отрицание - «со мной это не случится». И крайний оптимизм, и крайний пессимизм ведут к одному результату - нет смысла что-либо делать или нет нужды что-либо делать. А я хочу, что с этим немного поборолись».

«Предприниматели, добившиеся больших успехов, всегда рискуют вступить в конкуренцию со своим прошлым. Если выигрываешь золотую медаль [по плаванию] на Олимпийских играх, по мне, надо в тот же день бросать плавание».

«Американцы голосуют за Трампа не из-за недостатка суждения; мы голосуем за Трампа, потому что считаем, что руководство нашей страны потерпело неудачу».

«Люди добрались до Луны в 1969, а фестиваль в Вудстоке начался три недели спустя. Оглядываясь назад, мы видим, что тогда-то хиппи и захватили страну и на этом была проиграна настоящая культурная война по поводу прогресса».

Источники: Cato Unbound, Venture Beat, Fortune, Business Insider, National Review
По материалам: РБК
 

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02.12 В Гло­баль­ном ин­дек­се ми­ли­та­ри­за­ции Укра­и­на за­ня­ла 15 ме­сто из 152

01.12 В Ки­е­ве мо­жет по­явить­ся ка­нат­ная до­ро­га

29.11 Суд от­ме­нил ре­ше­ние Ки­ев­со­ве­та о за­пре­те ре­а­ли­за­ции ал­ко­го­ля в МАФах

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14:12 Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

21.12 275 го­ло­сов за за­кон о гос­бюд­же­те на 2017 год по­лу­чи­лись бла­го­да­ря до­го­во­рен­но­стям с Ляш­ко и Ко­ло­мой­ским

21.12 Бюд­жет­ная ночь: Что те­перь Ти­мо­шен­ко рас­ска­жет о сво­ей друж­бе с "Оппоблоком"

21.12 Ра­да при­ня­ла за­кон о ли­бе­ра­ли­за­ции На­ло­го­во­го ко­дек­са

20.12 США рас­ши­ри­ли санк­ции про­тив Рос­сии из-за Кры­ма и Дон­бас­са

20.12 Кон­курс­ная ко­мис­сия из­бра­ла одес­ским гу­бер­на­то­ром Сте­па­но­ва

20.12 Гон­та­ре­ва ви­дит связь меж­ду про­слу­ши­ва­ни­ем ее за­ме­сти­те­ля Рож­ко­вой и на­цио­на­ли­за­ци­ей При­ват­бан­ка

19.12 Ге­нассам­блея ООН при­ня­ла ре­зо­лю­цию по Кры­му - пост­пред­ство Укра­и­ны в ООН

19.12 Охен­дов­ско­му вру­чи­ли хо­да­тай­ства об из­бра­нии ме­ры пре­се­че­ния в ви­де за­ло­га и от­стра­не­нии от долж­но­сти - адво­кат

16.12 Пра­ви­тель­ство Ни­дер­лан­дов одоб­ри­ло про­ект ас­со­ци­а­ции Укра­и­на-ЕС

15.12 Ли­де­ры ЕС до­го­во­ри­лись с Ни­дер­лан­да­ми о со­гла­ше­нии с Укра­и­ной

15.12 Ни­че­го пло­хо­го в пе­ре­но­се Ев­ро­пар­ла­мен­том рас­смот­ре­ния "безвиза" для Укра­и­ны нет - экс­пер­ты

15.12 Ев­ро­пар­ла­мент пе­ре­нес рас­смот­ре­ние "безвиза" для Укра­и­ны на ап­рель

15.12 Укра­и­на и Гру­зия пре­одо­ле­ли еще один этап на пу­ти к от­мене виз с ЕС

14.12 Как шесть ми­ни­стров друг за дру­гом окон­фу­зи­лись

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14:21 В Volvo при­ду­ма­ли для мо­ло­дых во­ди­те­лей крас­ный ключ

13:37 Рос­сий­ские ха­ке­ры ис­поль­зо­ва­ли ком­пью­тер­ный ви­рус про­тив укра­ин­ских во­ен­ных, утвер­жда­ют аме­ри­кан­ские экс­пер­ты

11:00 Ха­ке­ры из Рос­сии за­ра­ба­ты­ва­ют до $5 млн в день на ин­тернет-ре­кла­ме

09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

21.12 Nissan, Renault и Mitsubishi вы­пу­стят "дешевый" элек­тро­кар

21.12 LeEco пред­ста­ви­ла на­бор Smart Home Theatre TV для "глупых" теле­ви­зо­ров за $288

21.12 Сред­няя сто­и­мость вве­зен­но­го в Укра­и­ну за 10 мес. лег­ко­во­го ав­то вы­рос­ла на 31%

21.12 Apple не бу­дет ме­нять ак­ку­му­ля­то­ры в на­уш­ни­ках AirPods, по­то­му что их не­воз­мож­но разо­брать и по­чи­нить

21.12 Ком­па­ния Ford за­па­тен­то­ва­ла тех­но­ло­гию про­ри­сов­ки эм­бле­мы на ка­по­те с по­мо­щью теп­ла

20.12 Не­ко­то­рые зап­ча­сти Huawei Mate 9 Porsche Design сто­ят боль­ше, чем флаг­ман­ские смарт­фо­ны

20.12 Как пра­ви­тель­ство СССР раз­ру­ши­ло до­ве­рие к вла­сти

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

20.12 Tesla вве­ла пла­ту за про­стой ав­то­мо­би­лей око­ло уста­но­вок Supercharger

20.12 Lamborghini Aventador по­лу­чил пол­но­управ­ля­е­мое шас­си

20.12 Ми­ни­вэ­ны Chrysler Pacifica с ав­то­пи­ло­том Google вы­едут на ули­цы в 2017 г.

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09:20 Google об­ви­ни­ли в шпи­о­на­же за со­труд­ни­ка­ми

20.12 Офис от­кры­то­го ти­па - му­че­ние или удо­воль­ствие?

13.12 Мил­ли­о­нер­ша из тру­до­во­го ла­ге­ря: ис­то­рия успе­ха Чжан Синь и SOHO China

12.12 "Офис­ный брак" де­ла­ет нас счаст­ли­вее

12.12 Ком­па­ния Huawei вы­рос­ла втрое бла­го­да­ря кор­по­ра­тив­ной куль­ту­ре

09.12 Прав­да ли, что оба­я­ние за­ви­сит от то­го, как быст­ро че­ло­век со­об­ра­жа­ет?

07.12 10 са­мых бо­га­тых звезд YouTube в 2016 го­ду

06.12 Forbes на­звал са­мых вы­со­ко­опла­чи­ва­е­мых спортс­ме­нов в ис­то­рии

06.12 Топ-10 луч­ших биз­нес-школ 2016 го­да

06.12 Не­мец­кие уче­ные вы­яс­ни­ли, по­че­му ци­ни­ки за­ра­ба­ты­ва­ют мень­ше дру­гих

05.12 Как Джон Кол­ли­сон стал са­мым мо­ло­дым мил­ли­ар­де­ром в ми­ре

02.12 По­сле скан­да­ла в Wells Fargo ком­па­нии пе­ре­смат­ри­ва­ют си­сте­мы воз­на­граж­де­ния ме­не­дже­ров по про­да­жам

01.12 За­пад­ная куль­ту­ра тру­да гла­за­ми ки­тай­цев: всё очень не­обыч­но

30.11 Как не про­пу­стить мо­мент, ко­гда стресс пе­ре­хо­дит в вы­го­ра­ние

25.11 Ре­цепт укреп­ле­ния свя­зей в кол­лек­ти­ве прост: со­слу­жив­цы долж­ны вме­сте обе­дать

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Ра­да одоб­ри­ла ис­клю­че­ние Н.Са­вчен­ко из укра­ин­ской де­ле­га­ции в ПАСЕ - 237 го­ло­сов

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