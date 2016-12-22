Исследование Уортонской школы бизнеса позволило определить самый успешный тип личности.

В ходе исследования при участии сотрудников колл-центра выяснилось, что наиболее успешными являются амбиверты - люди, тип личности которых находится посередине между интровертами и экстравертами. Об этом сообщает Huffington Post.

В частности, амбиверты добивались успеха преимущественно благодаря тому, что были в состоянии слушать лучше, чем экстраверты и отстаивать свои права лучше, чем интроверты.

Несмотря на то, что это исследование было основано исключительно на количестве и успешности продаж, психологи подтверждают, что амбиверты имеют личностные черты, которые отличают их от экстравертов и интровертов, когда речь идет об успехе. Амбиверты благодаря своей гибкости могут найти общий язык с разными типами людей, а также балансировать между экстраверсией и интроверсией в зависимости от ситуации.