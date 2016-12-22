Как показывает недавнее исследование, американцы более трудолюбивы, чем их европейские коллеги. Они проводят больше времени на работе, а кроме того, они позже выходят на пенсию.

В исследовании высчитывается количество часов, которые американцы и европейцы проводят за работой.

В итоге вывод сделан следующий: среднестатистический европеец работает на 19% меньше, чем среднестатистический американец.

А это на 258 часов в год меньше, или почти на час меньше каждый день.

С другой стороны, американские рабочие работают почти на 25% больше, чем европейские.

Конечно, число рабочих часов сильно зависит от страны, отмечается в исследовании экономистов Александра Брика из Аризонского государственного университета, Беттины Бруггеманн из Университета Макмастера в Онтарию и Николы Фукс-Шундельна из Франкфуртского университета имени Гете.

Швейцарцы ближе к американцам, а вот итальянцы, кажется, совсем не любят работать: они работают на 29% меньше, чем американцы.

Это исследование было проведено, для того чтобы сравнить страны по количеству рабочих часов на одного человека, а не просто по уровню занятости, как принято в официальной статистике.

Это включает в себя не просто количество рабочих часов в неделю, но также выход на пенсию, отпуска, уровень безработицы, а также другое время, которое человек проводит вне работы.

При этом не все время, проведенное на работе, расходуется правильно. Важно также оценить продуктивность.

Однако важно иметь надежный способ для подсчета количества рабочих часов на человека, чтобы правильно оценить продуктивность.

Детальные данные, которые были получены в ходе исследования, могут помочь исследователям понять, почему американцы проводят больше времени на работе, чем европейцы, и какие факторы влияют на продуктивность.





Страна Количество рабочих часов на 1 человека в неделю Италия 18,4 Франция 19,3 Бельгия 19,4 Польша 19,8 Германия 20,2 Венгрия 20,5 Нидерланды 20,7 Испания 21,2 Норвегия 21,4 Швеция 21,9 Великобритания 22 Ирландия 22,2 Греция 22,2 Австрия 22,7 Дания 22,7 Португалия 22,7 Чехия 23,4 Швейцария 25,1 США 26,1

В чем причина?

Одна из теорий, отвечающих на вопрос о том, почему американцы работают больше европейцев, заключается в том, что они стремятся приложить больше усилий, которые потом окупятся.

Так, ряд экспертов полагают, что американцы прикладывают больше усилий, так как они рассчитывают на дальнейшее повышение по службе, в отличие от европейцев.

Кроме того, не стоит сбрасывать со счетов налоги. Налоги в США ниже, чем в Европе. Согласно исследованиям высокие налоги снижают желание работать больше и проводить на работе дополнительные часы.

Возможно, предполагают эксперты, ключевым фактором является то, что профсоюзы и другие организации по защите прав рабочих в Европе сильнее, чем в США.

Щедрые пенсионные выплаты в Европе также являются важным фактором, который оказывает влияние на то, что люди пожилого возраста предпочитают на работать в Европе, в отличие от США.

В США больше людей старше 65 лет все еще работают по сравнению с тем, что было в течение последних 50 лет.

Более того, отход американской пенсионной системы от традиционных схем и принятие системы 401(k) приводит к тому, что американцы не всегда могут понять, когда им лучше всего выйти на пенсию.

Понятно лишь одно: различия между европейцами и американцами - это не просто разница культур. Это подтверждает тот факт, что в начале 1970-х гг., согласно исследованиям, люди в США и Европе работали одинаковое количество часов.