Финансовые новости
- |
- 22.12.16
- |
- 14:48
- |
- RSS
- |
- карта сайта
Топливно-энергетический комплекс
Котировки
Курс валют на межбанковском валютном рынке
Ставки
Ставки на межбанковском кредитном рынке
Графики
График изменения наличного курса
График изменения курсов на межбанковском валютном рынке
График изменения ставок на межбанковском кредитном рынке
Веб-мастеру
Информер курсов валют на межбанке
График курсов обмена валют для физических лиц
График курсов валют на межбанковского валютного рынка
Информация об агентстве
Топливно-энергетический комплекс
Совокупное состояние миллиадеров мира упало на $300 млрд
11:38 18.10.2016 |
Долларовые миллиардеры по всему миру начали терять деньги из-за замедления глобальной экономики и укрепления доллара США. Об этом говорится в исследовании «Чувствуют ли миллиардеры давление?», которое было проведено банком UBS совместно с консалтинговой компанией PricewaterhouseCoopers и опубликовано 13 октября.
В 2015 году совокупное состояние миллиардеров снизилось впервые со времен мирового финансового кризиса 2008 года, сократившись на $300 млрд, или на 5%, до $5,1 трлн. При этом индекс MSCI World, отражающий ситуацию на фондовых рынках мира, просел за 2015 год всего лишь на 0,3%.
В исследовании отмечается, что это нестандартная ситуация для сверхбогатых людей: последние 20 лет динамика прироста их капитала опережала рост мирового рынка акций. Совокупное состояние миллиардеров за этот период увеличилось в семь раз, тогда как индекс MSCI World - лишь в 3,5 раза. Прошедшие 20 лет благополучия, обусловленного развитием интернета и высоких технологий, эксперты UBS и PwС называют вторым «Позолоченным веком» (период быстрого роста экономики и благосостояния в США) и заключают, что он, судя по всему, взял перерыв. Первый «Позолоченный век» был в конце XIX - начале XX веков и был связан со стремительной индустриализацией США и Европы, поясняется в обзоре.
Численность долларовых миллиардеров, несмотря на снижение их общего благосостояния, впрочем, продолжает расти: в 2015 году она увеличилась на 50 человек и составила 1397 «хайнетов». Однако реальное количество новичков было больше - авторы исследования просто сделали поправку на выбывших из списка сверхбогатых. «В прошлом году 210 человек перешли в ранг миллиардеров и 160 человек, напротив, потеряли этот статус», - поясняют эксперты. Абсолютное большинство новичков - это предприниматели, заработавшие свой миллиард самостоятельно (150 человек). Остальные фигуранты списка разбогатели, получив наследство (60 человек).
Главной кузницей долларовых миллиардеров оказалась Азия: из этого региона в 2015 году вышли 113 новых «хайнетов». Из них 80 человек - новые сверхбогатые из Китая, 22 человека - из Индии и Гонконга. «По сути, подъем экономики в Китае привел к тому, что в 2015 году в Азии каждые три дня появлялся новый миллиардер. Несмотря на замедление темпов роста, ускоренная эволюция китайской экономики создает идеальные условия для быстрого обогащения», - подчеркивают авторы исследования. Тем не менее совокупное состояние азиатских миллиардеров сократилось в 2015 году на 6%, до $1,5 трлн, тогда как в Китае оно увеличилось на 5,4%.
У США, на долю которых приходится около половины всех обладателей миллиардного состояния в мире, куда более скромный результат. В 2015 году там появились только пять новых миллиардеров (41 человек нарастили свои состояния до $1 млрд, 36 человек выбыли из списка сверхбогатых). Совокупное состояние американских миллиардеров упало на 6%, составив $2,4 трлн.
Число европейских миллиардеров выросло в 2015 году на 12 человек. При этом, в отличие от Азии и США, европейские миллиардеры больше преуспели в сохранении своего благосостояния - оно снизилось лишь на 3%, составив $1,3 трлн.
Замедление мировой экономики и падение цен на сырье сильнее всего ударили по тем, кто заработал свои миллиарды в добывающей и энергетической промышленности, отмечают в UBS и PwC. В 2015 году их состояние сократилось в общей сложности на 17%. У промышленных магнатов из несырьевого сектора также выдался тяжелый год: они обеднели на 12%. Увеличили свои состояния миллиардеры из сферы здравоохранения - на 2%.
В исследовании UBS и PwC прогнозируют, что в ближайшие 20 лет около 500 миллиардеров передадут своим наследникам активы на $2,1 трлн - эта сумма сопоставима с годовым ВВП Индии. Многие из этих счастливчиков - представители поколения миллениалов (люди, родившиеся в конце XX века), которые будут относиться к своему богатству иначе, нежели их родители. По мнению UBS и PwC, для миллениалов характерны идеализм, повышенное чувство социальной ответственности и стремление к филантропии. Общество только выиграет от передачи крупных капиталов в руки этих людей, поскольку они будут активнее инвестировать в социально значимые и гуманитарные проекты, заключают аналитики.
Данил Седлов
|
ПО РУБРИКАМ
ТОП-НОВОСТИ
|Рада одобрила исключение Н.Савченко из украинской делегации в ПАСЕ - 237 голосов
Глава постоянной делегации Верховной Рады Украины в ПАСЕ, член фракции БПП Владимир Арьев, представляя проект постановления, отметил, что необходимость принять решение об исключении Н.Савченко из состава делегации обусловлено тем, что изменились обстоятельства, при которых депутат была введена в ее состав.
ТОП-НОВОСТИ
|Российские хакеры использовали компьютерный вирус против украинских военных, утверждают американские эксперты
|В январе-ноябре объем стройработ увеличился на 14,1% до 59,3 млрд гривен
|Кабмин продлил ввозные пошлины на товары из РФ на 2017г
Правительство Украины продлило до 31 декабря 2017 года включительно действие ставок ввозной пошлины в отношении импорта товаров, страной происхождения которых является Российская Федерация, введенной в начале этого года в ответ на соответствующие торговые запреты и ограничения РФ в отношении Украины.
|Рост промпроизводства в Украине в ноябре ускорился до 3,7% – Госстат
ПОДПИСКА НА НОВОСТИ
Для подписки на рассылку новостей введите Ваш почтовый адрес :
ПРЕСС-РЕЛИЗЫ
В РУБРИКЕ
|Google обвинили в шпионаже за сотрудниками
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Миллионерша из трудового лагеря: история успеха Чжан Синь и SOHO China
|"Офисный брак" делает нас счастливее
Лучшие фиктивные браки - это те, что длятся с 9 часов утра до 5 часов вечера. Как наличие "офисного супруга" может помочь вам добиться успеха.
Узнав, что коллега разделяет его любовь к греческой мифологии, Бен Фрайберг сразу же понял, что встретил "своего человека".
|Компания Huawei выросла втрое благодаря корпоративной культуре
Культура основана на авторитете основателя и готовности сотрудников к самопожертвованию. После года работы на компанию сотрудники Huawei могут подписать «соглашение преданного сотрудника», добровольно отказавшись от оплаты отпусков и сверхурочных.
|Правда ли, что обаяние зависит от того, как быстро человек соображает?
Это интересно
|Компания Ford запатентовала технологию прорисовки эмблемы на капоте с помощью тепла
|Некоторые запчасти Huawei Mate 9 Porsche Design стоят больше, чем флагманские смартфоны
|Как правительство СССР разрушило доверие к власти
|Офис открытого типа - мучение или удовольствие?
|Tesla ввела плату за простой автомобилей около установок Supercharger
|Lamborghini Aventador получил полноуправляемое шасси
|Минивэны Chrysler Pacifica с автопилотом Google выедут на улицы в 2017 г.