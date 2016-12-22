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НОВОСТИ
АНАЛИТИКА

Ваша жестикуляция и телодвижения могут испортить карьеру

Риа Уэссел
BBC Capital
Да, вы правы: успех в собеседовании в совокупности приносят ваше блестящее резюме, ваше умение продемонстрировать свои знания и ваша способность верно отвечать на вопросы. Но есть и еще кое-что.

Ваша жестикуляция и ваши телодвижения могут испортить даже самое благоприятное впечатление. Они расскажут о вас куда больше, чем вам хотелось бы.

Проблема вот в чем: мы как правило не осознаем, что все эти нервные подергивания, частые кивки, косые взгляды, непроизвольные движения ногами бросаются в глаза тому, кто нас интервьюирует.

Помаргивание глазами, вращение вокруг пальца обручального кольца, постоянные прикосновения к волосам - бессознательно или сознательно мы делаем это или нет, но на решение человека по ту сторону стола это влияет куда сильней, чем нам кажется.

Как отмечает консультант по этикету Изабель Шуэрманн из Франкфурта, "ваше тело не может не общаться". Но иногда оно делает это слишком незамысловато.

Например, нежелание смотреть в глаза может быть расценено как сигнал, что вам нельзя доверять. А ступни ног, повернутые вовнутрь, говорят о том, что вы чувствуете себя незащищенно, неуверенно.

Однажды два бизнесмена из руководства одной компании занимались с инструктором, который в ходе обучения их навыкам интервьюирования записал процесс на видео. Просмотрев запись, эти двое были просто ошеломлены: они увидели себя беспрестанно кивающими - как болванчики.

Их инструктор Дженис Берч, одна из совладельцев Pro Resume Center в Висконсине (США), вспоминает сейчас: "Мне кажется, мы насчитали тогда около 300 кивков головой на каждого руководителя - и это всего за полчаса".

Берч готовит людей к преодолению новых ступеней в карьерной лестнице. Она демонстрирует своим клиентам их собственные движения и жесты, о которых те порой даже не догадываются.

Хорошая новость состоит в том, что вы можете избавиться от всего этого мусора. И первый шаг - осознание того, что вы всё это делаете.

Однако имейте в виду: бороться с бессознательными и выдающими вас движениями куда труднее, когда вы нервничаете. Например, во время собеседования.

Так что же делать?

Признайтесь себе в своих... особенностях

После того, как вы осознали всю причудливость собственных манер, пора от них избавляться.

Вам помогут ролевые игры и практика. Тренируйтесь разговаривать на темы собеседования и отвечать на возможные вопросы до тех пор, пока не научитесь контролировать свои нервные жесты и движения.

Например, попробуйте сократить количество времени, которое уходит у вас на щелканье пальцами и обрывание кожицы вокруг ногтей.

Старайтесь контролировать себя, ловить себя на том, что вы уперлись взглядом в собеседника. Фиксируйте подобные проявления неуверенности или дурных манер по мере того, как они возникают.

Даниэла Леманн-Штайн, руководитель кадровой службы во франкфуртской компании Nielsen, признается, что, несмотря на всю полученную подготовку и тренинги, она не склонна ставить галочки во время интервью: "нервных движений не было", "глаза не блуждали" и так далее.

Вместо этого Леманн-Штайн, которая за 17 лет работы в кадрах транснациональных компаний наняла десятки специалистов, старается узнать кандидата поближе, увидеть, как человек справляется с непривычной или нервирующей его ситуацией.

"Достоверность очень важна. Если кто-то описывает себя как очень открытого человека и в то же время сидит во время собеседования в очень закрытой позе, с руками, прижатыми к туловищу, тогда налицо явное противоречие. Однако не подумайте, что я только и делаю, что во время интервью ищу у кандидата несоответствия", - говорит она.

Леманн-Штайн рассказывает, что ей нравится, как люди преодолевают себя, открыто говоря о собственных физических реакциях на сложную ситуацию.

"Иногда бывает полезно вести себя наступательно. Если мне известно, что в нервной ситуации мое лицо или шея покрываются красными пятнами, и это меня беспокоит - тогда мне лучше открыто сказать: "Несмотря на то что я сейчас краснею, меня не так просто сбить с толку, как это может показаться. Я не раз демонстрировала свою психическую устойчивость в разных сложных ситуациях".

"Вот так лучше вести себя - вместо того чтобы в ужасе думать: "Ой, я опять краснею, они сейчас это заметят!" - говорит Леманн-Штайн.

Другой вариант: если вы не в состоянии справиться с собой, используйте самоиронию и юмор. "Мне хотелось бы, чтобы кандидаты были более естественны и более отважны в этом смысле", - говорит Леманн-Штайн.

"Это требует от вас определенной степени саморефлексии. Посмотреть на себя со стороны, чтобы преподнести себя во всей полноте, со всеми своими странностями и особенностями. Если я знаю за собой привычку хлопать глазами, я могу открыто и с юмором упомянуть о ней".

Почему мы это делаем?

Нервные телодвижения и жестикуляция часто имеют психологические причины, отмечает Берч.

Если вы сможете установить причину, вы будете способны минимизировать ненужные эксцессы в своем поведении.

Например, иногда такой причиной становится неуверенность в себе из-за того, что вам кажется - вы плохо подготовились.

Берч была свидетелем, как некоторые ее клиенты преодолевали это состояние, очень серьезно подготовившись к собеседованию.

Общее впечатление, которое вы оставите о себе, скорее всего, будет сильнее, чем воспоминания о каких-то ваших специфических поведенческих чертах, подчеркивает Шуэрманн.

Того, кто проводит с вами интервью, беспокоит совсем не то, как и почему вы нервно потираете руки. Его волнует, как вы впишетесь в его компанию - со всеми своими талантами, умениями и - да-да! - с вашими особенностями в поведении.

Хорош не только как профессионал

Если вам повезет, с вами будет проводить собеседование кто-то похожий на Изабель Шуэрманн, которая рассматривает кандидата целиком, во всех его проявлениях.

"Вы никогда не должны делать выводы по одному жесту, по одному движению. Чтобы прийти к какому-то заключению, вам нужно четыре-пять зацепок", - говорит она.

Интересующаяся толкованием языка телодвижений, Шуэрманн недавно прошла спецкурс, на котором изучала, как интерпретировать малейшие перемены в выражении лица. И она уже начала применять новые знания во время интервью.

Он умышленно задает вопросы примерно в такой форме: "Я только что видела в вашем лице то-то и то-то, и у меня сложилось впечатление, что вы кое-в-чем сомневаетесь".

Такой метод позволяет Шуэрманн вовлечь кандидата в диалог о том, о чем ему/ей на самом деле хотелось бы поговорить.

Большинство решений о приеме на работу принимается, исходя из широкого круга факторов. Вспоминая работу в кадровом департаменте банка Deutsche Bank во Франкфурте, Шуэрманн рассказывает: "Кандидат, который получал работу, как правило, был не только хорош в профессиональных вопросах, но и интересен как личность, он понимал, как разговаривать с людьми, как ими руководить и как применять свою харизму".

Памятка: чего нельзя делать во время собеседования


* Не кивайте безостановочно. Кивнуть время от времени в знак согласия - нормально, но беспрестанное кивание создает о вас впечатление как о стремящемся поддакивать. Вы будете выглядеть так, как будто постоянно ищите чужого одобрения.

* Пореже двигайте ногами. Скрестить ноги, положить ногу на ногу - нормально. Но постоянно менять их расположение, завивать одну вокруг другой на протяжении всего интервью не стоит. Это говорит о том, что вы нервничаете, вам не хватает уверенности в себе.

* Не поджимайте губы и не кусайте их. Это укажет на вашу плохую подготовленность и на неудовлетворение собой или ходом собеседования.

* Не блуждайте глазами. Конечно, нет ничего хорошего в том, чтобы уставиться на представителя вашего потенциального работодателя и неотрывно смотреть ему в глаза - вряд ли кому-то понравится такое. Но в равной степени странно, когда человек безостановочно блуждает взглядом по комнате. Тот, кто вас интервьюирует, будет ожидать от вас откровенности и прямоты в ответах - визуальный контакт помогает убедиться, что человек отвечает честно.

* Не вздумайте разминать застывшие мышцы шеи круговыми движениями. Это больше подобает спортсменам - например, борцам или боксерам. Не место и не время разминать шею, когда вы пытаетесь показать себя потенциальному работодателю с наилучшей стороны.
 

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